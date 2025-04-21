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Трамп в последний раз обратился к папе Римскому Франциску

Трамп выразил соболезнования в связи со смертью папы Римского Франциска
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Evandroinetti/Vaticanpool/Hearin/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска. Американский лидер обратился к понтифику в соцсети Truth Social.

«Покойся с миром, папа Франциск! Да благословит Бог его и всех, кто его любил!» — написал американский лидер.

Папа Римский Франциск ушел из жизни 21 апреля в 07:35 (08:35 мск) в возрасте 88 лет. Возможной причиной смерти понтифика назвали инсульт, однако эта версия пока не подтверждена.

Свои соболезнования в связи с кончиной папы Римского выразил и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Франциск пользовался большим международным авторитетом и был верным служителем христианского учения.

По словам Путина, понтифик способствовал развитию диалога между Римско-католической церковью и Русской православной церковью, а также выступал за взаимодействие РФ и Ватикана.

Путин и Франциск трижды встречались в 2013, 2015 и 2019 году. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они с большим уважением относились друг к другу.

Ранее в посольстве РФ заявили, что папа Римский Франциск не поддался антироссийской истерии.

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