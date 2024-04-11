HammAli призвал не делить людей на нации после шутки Баскова

Участник дуэта HammAli & Navai Александр Громов (при рождении. — Алиев) возмутился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) шуткой Николая Баскова на федеральном канале, обвинив исполнителя в предвзятом отношении к национальности, предрассудках и стереотипах.

«У меня есть творческое сообщество, где я не делю людей на нации. Не указываю им на их национальные особенности. Так шутить легче всего», — признался артист.

Он добавил, что не разделяет мнение ни одного человека, который посмеялся над словами Баскова. Громов подчеркнул, что подобные шутки были бы уместны семь лет назад, когда коллектив только начинал свои шаги на сцене. Сейчас же, заявил музыкант, ему неприятно коверканье его имени на федеральном канале.

Накануне стало известно, что Басков пошутил над HammAli & Navai в эфире программы «Дуэты», которая выходит на телеканале «Россия 1». Исполнитель Басков высмеял название группы.

«Это продукты? Новые HammAli & Navai, только что испекли. Хочешь, брат, навали, хочешь — уходи», — произнес певец с кавказским акцентом.

Певец Эмин Агаларов, в свою очередь, оценил шутку Баскова и заявил, что обожает чувство юмора артиста.

Ранее РПЦ обвинила в циничности Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) и Киркорова из-за благотворительности.