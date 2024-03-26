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В Тюмени отменили концерт Эмина после теракта в «Крокусе»

В Тюмени отменили ряд концертов на фоне теракта в «Крокусе»

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Мария Поспелова/РИА Новости

В Тюмени отменили ряд концертов после теракта в «Крокус Сити Холле» в Москве. Об этом пишет kp.ru.

25 марта должен был состояться концерт группы «Сурганова и Оркестр», который перенесли на неопределенный срок. Также отменили выступление Эмина Агаларова, а выступление оркестра CAGMO с концертом «Саундтреки Эйнауди» перенесено с 23 марта на 28 июня. Отмечается, что купленные билеты будут действительны на другие даты проведения мероприятия, поэтому возвращать их не обязательно.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Многие артисты и концертные площадки стали отменять или переносить запланированные мероприятия из-за траура. МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре также были отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. «Чайф» отменил концерт в Петербурге после теракта в «Крокус Сити Холле».

Ранее продюсер объяснила, что будет с концертами после трагедии в «Крокусе».

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