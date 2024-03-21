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Вера Брежнева задолжала Пенсионному фонду России

Mash: Пенсионный фонд России подал в суд на Брежневу из-за долга в 500 рублей

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ververa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Пенсионный фонд России обратился в суд с требованием взыскать с певицы Веры Брежневой долг. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, магазин Myseasons артистки недоплатил в ПФР 500 рублей после того, как она уехала из России в начале СВО. Будучи в эмиграции, артистка забросила бизнес, а затем из компании вышла дизайнер Ханна Хмелева, с которой Брежнева открывала бутик. В декабре стало известно, что ООО «Майсизонс» ликвидировали. К тому моменту полноправной владелицей бутика осталась только Брежнева, отмечает Mash.

Брежнева вместе с мужем, композитором Константином Меладзе, уехала из России после начала специальной военной операции на Украине, а в феврале 2023 года супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. На данный момент Брежнева выступает с концертами за границей. После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала. В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Они состояли в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

Ранее стало известно, что компания телеведущей Высоцкой потеряла свыше 8 млн рублей за три года.

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