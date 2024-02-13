Меладзе поднял ценник виллы в Крыму, несмотря на отсутствие покупателей

Советский и украинский композитор Константин Меладзе поднял цену на виллу в Гурзуфе до 396 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на риелтора Юлианну Гаврилову, которая занимается продажей этой недвижимости.

«Вилла на продаже стоит уже больше года, но покупатель пока еще не найден. Несколько раз в месяц на место приезжают лишь посмотреть дом», — заявила эксперт.

Гаврилова предположила, что повышение цены может означать, что владелец не спешит расставаться с недвижимостью или же повысил цену из-за инфляции.

Недвижимость Меладзе в Крыму построили в 2014 году по индивидуальному заказу, однако сам композитор бывал на вилле редко.

Певица Вера Брежнева и Меладзе уехали из России после начала СВО, а в феврале 2023 года бывшие супруги выставили на продажу свой особняк в Подмосковье.

После отъезда артистки из Москвы появились слухи, что она разводится с мужем, однако она их долгое время не комментировала, несмотря на многочисленные просьбы поклонников. В октябре Брежнева подтвердила в личном блоге, что развелась с Меладзе. Пара состояла в браке восемь лет, общих детей у экс-супругов нет.

Ранее сообщалось, что спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае.