Волков и Гриба заключают сделку в трейлере российской версии «Постучись в мою дверь»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил первый трейлер российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь» — «Постучись в мою дверь в Москве». Ролик вышел на YouTube.

Как сообщили в пресс-службе стримингового сервиса, премьера российской версии в постановке Всеволода Аравина состоится 12 февраля.

«Адаптация самого успешного в стране зарубежного сериала последних лет — турецкого проекта «Постучись в мою дверь» получила дату онлайн-премьеры. Уже с 12 февраля в онлайн-кинотеатрах Okko и Premier зрители смогут оценить российскую версию романтической истории, которая получила название «Постучись в мою дверь в Москве», — рассказывают представители онлайн- кинотеатра.

Роли, который в оригинале сыграли Серкан Болат и Эда Йылдыз, в московской версии исполнят Никита Волков и Лиана Гриба. Их персонажи Сергей и Саша заключают сделку, согласно которой девушка будет притворяться новой пассией Сергея, а он за это даст ей работу в своей успешной компании.

В турецком сериале «Постучись в мою дверь» два сезона, они вышли в 2020 и 2021 году. Сериал смотрели в 85 странах мира.

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