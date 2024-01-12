Гай Ричи работает над очередным боевиком с Красински и Портман

Режиссер «Большого куша» Гай Ричи снимет боевик «Источник вечной молодости» (в оригинале — «Fountain of Youth») для Apple. Об этом сообщает издание Deadline.

Фильм расскажет брате и сестре, принявших участие в масштабном ограблении. Они разыскивают таинственный родник, который по легенде дарует вечную жизнь. Сценарий к картине напишет Джеймс Вандербилт, известный по «Зодиаку» Дэвида Финчера.

В каст войдут Джон Красински и Натали Портман, другие актеры пока неизвестны. Съемки планируют начать в первом квартале 2024 года. Премьера предстоящего фильма не называлась.

В мае 2023 года стало известно, что Ричи работает над крупнобюджетным боевиком с Генри Кавиллом, Джейком Джилленхолом и Эйсой Гонсалес. По слухам, сюжет фильма развернется вокруг двух специалистов по эвакуации, которые спланируют побег одной высокопоставленной женщины-переговорщика.

«Джейк, Генри и Эйcа — удивительно талантливые и преданные своему делу актеры. Это будет захватывающий фильм, который будет одновременно интеллектуально стимулирующим и физически ободряющим», — признавался постановщик.

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