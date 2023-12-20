Бывшая участница «Уральских пельменей» вспомнила о самом необычном подарке

Актриса и юмористка Юлия Михалкова призналась в Telegram-канале «А теперь внимание!», что однажды подарила другу две тонны кирпичей.

Михалкова объяснила, что ситуация произошла примерно 15 лет назад, когда ее приятель строил загородный дом. Артистка рассказала, что хотела вручить практичный подарок и от души.

«В общем, подарила ему две тонны кирпичей. Даже ленточкой перевязала. Вот вы смеетесь, а друг был счастлив. Для него это был действительно ценный подарок», — поделилась актриса.

Юлия Михалкова получила наибольшую известность после участия в шоу «Уральские пельмени». Она работала на проекте с 2009 по 2019 год. Причиной ухода стало желание актрисы заниматься собственными проектами и переезд в Москву.

В фильмографии Михалковой около десяти работ. Она снималась в проектах: «Это надо знать», «Везучий случай», «Реальные пацаны», «Серебро».

В 2020 году Михалкова выпустила книгу под названием «Не говори мужчинам «НЕТ!». В ней юмористка вспоминает друзей, наставников и возлюбленных.

По словам Михалковой, она хотела рассказать, какую роль в ее жизни играли «мальчишки, парни, мужчины и седовласые старцы — из «Уральских Пельменей», зрителей, политиков и просто случайных встречных».

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