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Анастасия Костенко призналась, что устала из-за критики воспитания детей

Модель Анастасия Костенко призвала недоброжелателей не трогать ее детей

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kostenko.94/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель и блогерша Анастасия Костенко пожаловалась в Telegram-канале на многократные обвинения в плохом воспитании.

Костенко призналась, что уже устала слушать, какая она «плохая мать». Она назвала ситуацию «дном». Модель заявила, что «человеческая глупость не знает границ». Звезду обвинили в том, что она не акцентирует внимание на спортивных достижениях своих детей. Блогерша уверила, что обвинения беспочвенны. По словам модели, она устроила праздник для дочерей, но не рассказала об этом социальных сетях.

«Надо было в инсте написать». Кому «надо»? Для кого? Вы же найдете все равно, к чему придраться. Уже даже придумали, что Милана отобрала кубок у Евы», — возмутилась модель.

Костенко призвала недоброжелателей не трогать ее детей. Она считает, что не стоит судить о жизни ее семьи «по своему не очень светлому внутреннему миру».

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В их семье родилось трое детей — сын Алексей и дочери Милана и Ева. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

Ранее Ольга Бузова расплакалась после вопроса о мечте.

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