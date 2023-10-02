Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Певец Митя Фомин опубликовал «обнаженное» видео из ванной

Певец Митя Фомин анонсировал свой концерт, находясь без одежды в ванной

Певец Митя Фомин голышом рассказал о своих творческих планах в опубликованном видеоролике на страничке в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В начале ролике музыкант спел, а затем анонсировал свой юбилейный концерт, посвященный 50-летию солиста Hi-Fi. В этот момент Фомин сидел в ванной с голым торсом, а на фоне шумела льющаяся из крана вода.

Фанаты певца сразу же отметили его хороший внешний вид.

«Вы будто заморозились. В свои 50 выглядите лучше, чем 20-летние»; «Просто невероятно выглядишь», «Кто-нибудь услышал, что сказал этот дивный мужчина? А то я только на него смотрела», — написали в комментариях.

На днях сообщалось, что Митя Фомин «жует колеса», чтобы нормально выглядеть. Артист продемонстрировал свой полный комплекс витаминов. 49-летняя звезда отметил, что пьет препараты ради своего здоровья.

«Неконтролируемое желание жить до 100 лет и снимать все это в сторис», — поделился певец.

Фомин начал свою музыкальную карьеру в 1998 году, когда присоединился к группе Hi-Fi. В 1999-м вышел дебютный альбом коллектива «Первый контакт». В 2008-м артист ушел из Hi-Fi, чтобы начать сольную карьеру, однако позже начал сотрудничать бывшими коллегами снова. В апреле 2018 года Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Оксана Олешко впервые за десять лет вышли на сцену «Олимпийского» в золотом составе Hi-Fi.

Ранее балерина Волочкова заявила, что имеет подтянутую фигуру из-за секса и позитива.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий