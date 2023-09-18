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Американская группа похвалила прокат российской фигуристки Валиевой

Группа Everybody Loves an Outlaw заявила, что им нравится прокат Валиевой

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Александр Вильф/РИА Новости

Музыканты американской группы Everybody Loves an Outlaw похвалили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выступление российской фигуристки Камилы Валиевой под их песню.

Валиева исполнила танец на льду под песню коллектива «I See Red» в московском дворце спорта «Мегаспорт». Представители Everybody Loves an Outlaw заявили, что фигуристка обладает невероятным артистизмом.

«Нам нравится смотреть, как ты катаешься на коньках под нашу песню, Камила!» — написали музыканты.

Во время Олимпийских игр — 2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у девушки было принято решение о допуске ее к турниру.

В январе дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) установил отсутствие вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил, но при этом аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года.

17 сентября 2023 года Валиева призналась, что хотела бы стать актрисой.

Ранее Клава Кока рассказала о своей новой профессии.

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