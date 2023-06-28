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Стали известны заблокированные за пропаганду наркотиков треки Scally Milano

Суд заблокировал треки Scally Milano «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА» и «Сделать это»

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scallymilano/VK

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга закрыл доступ к трекам рэпера Scally Milano (настоящее имя Даниил Дмитриев) на 14 ресурсах. Об этом сообщает «Фонтанка».

Он рассмотрел иск прокурора, который в своем иске против 21-летнего рэпера ссылается на жалобу некоей гражданки Строгановой, усмотревшей пропаганду наркотиков в текстах «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это».

Эксперты пришли к выводу, что тексты Scally Milano действительно формируют у слушателей позитивное отношение к наркоторговле и наркопотреблению.

Всего заблокированы 14 ссылок на сайты с песнями.

Сам артист уже заявил, что не пропагандировал применение наркотиков и нарушение законодательства РФ в своих треках. Он также сказал главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, что «исправится» и удалит спорные композиции из интернета.

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