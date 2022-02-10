Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Финляндии рассказали о возможных послаблениях на въезд для россиян 15:45
В МИД России призвали Киев проявить мужество и выполнить Минские соглашения 15:45
Тарасова обратилась к российским спортсменам на Олимпиаде 15:40
Министр сельского хозяйства Красноярского края призвал «ограмотнять население» 15:40
BMW продолжит выпускать автомобили в Калининграде до 2028 года 15:38
Медведева обратилась к Валиевой: я всегда тебя поддержу! 15:38
Звезды «Убойной силы» не приехали на похороны режиссера Бутурлина 15:31
Казахского лихача, который едва не утопил Toyota в Сочи, выдворят из России 15:27
Джонсон допустил отправку новых вооружений Украине 15:26
Посол Украины заявил, что Киев попросит помощи у НАТО в случае агрессии Москвы 15:23

Джо Байден встретился с Билли Айлиш

Президент США пригласил Билли Айлиш в Белый дом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
potus/Instagram

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с 20-летней американской певицей Билли Айлиш и ее братом и коллегой по сцене Финнеасом О'Коннеллом.

О встрече он рассказал в Twitter. «Когда я узнал, что мои друзья Билли и Финнеас приехали в город на концерт, мне пришлось пригласить их в Белый дом. Рад встретиться с вами и вашими близкими», — написал Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш во второй раз за месяц сменила цвет волос. Сперва в Instagram она показала, что перекрасилась в шатенку, а теперь стала угольно-черной брюнеткой.

В 2021 году пост Айлиш о том, что она стала блондинкой, стал одним из самых популярных в Instagram и занял четвертое место в рейтинге самых залайканных публикаций. В образе блондинки она снялась в нескольких эффектных фотосессиях, в частности для Time, Rolling Stone и Vogue.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть