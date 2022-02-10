Джо Байден встретился с Билли Айлиш

Президент США Джо Байден провел в Белом доме встречу с 20-летней американской певицей Билли Айлиш и ее братом и коллегой по сцене Финнеасом О'Коннеллом.

О встрече он рассказал в Twitter. «Когда я узнал, что мои друзья Билли и Финнеас приехали в город на концерт, мне пришлось пригласить их в Белый дом. Рад встретиться с вами и вашими близкими», — написал Джо Байден.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш во второй раз за месяц сменила цвет волос. Сперва в Instagram она показала, что перекрасилась в шатенку, а теперь стала угольно-черной брюнеткой.

В 2021 году пост Айлиш о том, что она стала блондинкой, стал одним из самых популярных в Instagram и занял четвертое место в рейтинге самых залайканных публикаций. В образе блондинки она снялась в нескольких эффектных фотосессиях, в частности для Time, Rolling Stone и Vogue.