«Строит из себя жертву»: возлюбленный Волочковой объявил о расставании

Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой Сергей заявил в Instagram-stories, что бросил балерину из-за поступков, которые нельзя простить.

«Человек совершил такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому вчера написал, что мы расстаемся. Сегодня увидел, что она изображает из себя жертву. После таких поступков либо извиняются, либо молчат», — высказался Сергей.

При этом Волочкова на своей странице в Instagram заявила, что Сергею в отношениях нужен был только пиар. Тем не менее она вступилась за него и подчеркнула, что никому не позволит «осквернять Сережу». Балерина отметила, что была счастлива с этим человеком. По ее словам, их отношения с Сергеем перешли в разряд дружеских.

«Мы вынуждены перевести наши романтические отношения в русло дружбы. Что для меня, как для женщины, очень тяжело», — призналась Волочкова.

Ранее Волочкова пожаловалась на лицемерие и предательство.