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Оксимирон приехал к суду поддержать блогера Хованского

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Рэпер Оксимирон приехал к Куйбышевскому суду на очередное заседание по делу Юрия Хованского, чтобы поддержать блогера, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Он считает, что к аресту Хованского важно привлечь общественное внимание. Кроме Оксимирона, к суду прибыл стример Илья Мэддисон.

Заседание должно было начаться в 14.30, однако было перенесено.

Юрия Хованского задержали 9 июня 2021 года. Поводом для возбуждения уголовного дела против блогера стала песня о теракте на Дубровке, исполненная им на одном из стримов. Сам Хованский утверждает, что тот стрим прошел еще до появления статьи, по которой он проходит обвиняемым.

Ранее сообщалось, что друзья организовали для семьи Хованского сбор. «Хове заморозили все счета, квартиры тоже не получается теперь продать, бесконечное продление ареста в СИЗО, суды, апелляции, смена адвокатов, работа с нотариусами — это высосало все бабки, которые были у них на руках», — писал Мэддисон, сославшись на отца Хованского.

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