Жители Казани потребовали отменить концерт Моргенштерна

Жители Казани в социальных сетях попросили президента республики Татарстан Рустама Минниханова отменить концерт рэпера Моргенштерна, сообщает mk.ru.

Причиной таких требований стал видеоролик, сделанный в бизнес-классе казанского аэропорта. Улетая в Москву, Моргенштерн покурил кальян, несмотря на запрет. Кроме того, противники концерта указывают на пропаганду наркотиков в клипах исполнителя, за что он уже был оштрафован на 100 тыс. руб.

Концерт запланирован на 3 октября в Казани. Сейчас продажа билетов на выступление приостановлена. Некоторые казанцы просят провести его в деревне Самосырово.

Ранее Моргенштерн ответил на нападки Мизулиной из-за стрельбы в Перми.

22 сентября член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила «Газете.Ru», что трагедия в Перми связана с пропагандой насилия, которая содержится, в частности, в текстах песен Моргенштерна и других современных исполнителей. По ее мнению, рэпер является частью идеологической кампании, которая подталкивает молодых людей к агрессивному поведению.