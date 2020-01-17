Disney проведет ребрендинг киностудии 20th Century Fox
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Американская компания The Walt Disney Company устроит ребрендинг некоторых своих активов. Ожидается, что компания уберет слово Fox в названии киностудии 20th Century Fox и ее дочерней компании Fox Searchlight Pictures.
Об этом сообщает Variety, ссылаясь на источники.
Как стало известно, их названия будут заменены на 20th Century Studios и Searchlight Pictures.
Отмечается, что ребрендинг уже начался.
Так, уже были изменены электронные адреса сотрудников и интернет-адрес дочерней кинокомпании.