15 лучших фильмов с Леонардо ДиКаприо. Путь от «Титаника» до «Оскара»

Леонардо ДиКаприо — невероятно разноплановый актер, снявшийся в множестве кассовых фильмов. В его послужном списке абсолютно не похожие друг на друга роли. ДиКаприо быстро перерос свое изначальное амплуа красавчика-любовника и стал играть неоднозначных героев, решающих сложные моральные дилеммы. В его фильмографии трогательные драмы соседствуют с психологическими триллерами и экранизациями литературных шедевров. «Газета.Ru» собрала лучшие фильмы с его участием.

1. «Титаник» (1997)

Оригинальное название: Titanic

Жанр: мелодрама, триллер, драма

Рейтинг: IMDb — 7,9; «Кинопоиск» — 8,4

Длительность: 194 мин.

«Титаник» вывел ДиКаприо в разряд мировых знаменитостей. Примечательно, что изначально актер собирался отдать предпочтение совсем другим проектам. Но режиссер фильма, Джеймс Кэмерон, убедил его сделать правильный выбор. ДиКаприо послушался — и не прогадал. Драма о крушении корабля получила множество наград, полюбилась зрителям и была удостоена премии «Оскар» в 11 номинациях, но исполнитель главной роли остался без желанной статуэтки. С тех пор и началась история сложных взаимоотношений ДиКаприо с премией Американской киноакадемии.

По сюжету бедный художник волей случая получает билет на шикарный лайнер. Там он влюбляется в девушку из высшего общества. Она отвечает ему взаимностью. Их любви ничто не помеха, кроме айсберга, вставшего на пути «Титаника».

2. «Остров проклятых» (2009)

Оригинальное название: Shutter Island

* Жанр: триллер, детектив, драма

Рейтинг: IMDb — 8,2; «Кинопоиск» — 8,6

Длительность: 138 мин.

Один из самых мрачных фильмов с ДиКаприо проникнут эстетикой неонуара и удивляет неожиданными сюжетными поворотами, которые допускают множество трактовок. А финал никого не оставляет равнодушным.

ДиКаприо играет маршала США, который вместе с напарником отправляется на загадочный остров, где содержат душевнобольных преступников. Расследуя пропажу одного из узников-пациентов, он приходит к страшным находкам и делает шокирующие выводы. Вдобавок главного героя одолевают мучительные воспоминания из прошлого, буквально сводящие его с ума.

3. «Отступники» (2006)

Оригинальное название: The Departed

Жанр: криминал, драма, триллер

Рейтинг: IMDb — 8,5; «Кинопоиск» — 8,5

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 151 мин.

Криминальный триллер повествует о нелегкой судьбе полицейского, внедренного в мафию. Агент под прикрытием оказывается в паутине лжи, рискуя стать жертвой кровавых разборок и двойной игры. Его лучший друг, он же антагонист — продажный коп, получающий деньги от бандитов за слив информации. Невероятно насыщенный фильм считается одной из лучших работ тандема Скорсезе и ДиКаприо.

«Отступники» имели кассовый успех и получили четыре «Оскара», включая приз за лучшую режиссуру. Следует отметить, что это ремейк корейского одноименного фильма, который также заслуживает внимания зрителей.

4. «Начало» (2010)

Оригинальное название: Inception

Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, детектив

Рейтинг: IMDb — 8,8; «Кинопоиск» — 8,7

Длительность: 148 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Эллиот Пейдж, Том Харди

Научно-фантастический фильм про ограбления и осознанные сны. ДиКаприо играет в нем профессионального мошенника, внедряющегося в чужие сны для кражи важной информации. Ирония судьбы в том, что грабитель становится жертвой своего же ремесла. Запутываясь между сном и реальностью, он с трудом отличает реальность от иллюзии.

Режиссер Кристофер Нолан работал над сценарием «Начала» больше 10 лет. Снятый по голливудским канонам блокбастер радует не только спецэффектами, игрой выдающихся актеров и саундтреком от легендарного Ханса Циммера, но и глубокими подтекстами, о которых позаботился режиссер.

5. «Джанго освобожденный» (2012)

Страна: США

Оригинальное название: Django Unchained

Жанр: вестерн, боевик, драма, комедия

Рейтинг: IMDb — 8,5; «Кинопоиск» — 8,3

Длительность: 165 мин.

В центре сюжета картины Квентина Тарантино — дуэт охотника за головами (Кристоф Вальц) и освобожденного им раба Джанго (Джейми Фокс), вместе они выслеживают преступников. Но «Джанго освобожденный» — тот самый фильм, в котором роль второго плана заслоняет главную. Леонардо Ди Каприо блестяще перевоплотился в Кэлвина Кэнди — жестокого и обаятельного плантатора, который развлекается, устраивая смертельные бои между рабами.

Лео настолько вошел в роль, что не заметил битого стекла, поранился и, истекая кровью, доиграл одну из сцен до конца, а Тарантино до того восхитился его работой в кадре, что аплодировал стоя по окончании дубля.

6. «Выживший» (2015)

Страна: США

Оригинальное название: The Revenant

Жанр: приключения, вестерн, боевик, драма, биография

Рейтинг: IMDb — 8,0; «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Алехандро Гонсалес Иньярриту

Длительность: 156 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Харди, Донал Глисон, Уилл Поултер

Фильм, за который ДиКаприо наконец получил заветный «Оскар», основан на реальных событиях и рассказывает историю Хью Гласса, американского первопроходца, пережившего нападение дикого зверя. Будучи серьезно раненым, Хью проделал десятки километров ползком, прежде чем добрался до безопасного места. Индейцы, суровый климат, хищники — колорит неизведанных просторов Дикого Запада воссоздан в фильме крайне аутентично.

«Выживший» изобилует натуралистическими кадрами. Например, съемочная группа по-настоящему спровоцировала сход лавины, а не прибегала к компьютерной графике. Все для того, чтобы передать бедственное положение главного героя, оказавшегося лицом к лицу со стихией.

7. «Поймай меня, если сможешь» (2002)

Страна: США, Канада

Оригинальное название: Catch Me If You Can

Жанр: криминал, биография, комедия

Рейтинг: IMDb — 8,1; «Кинопоиск» — 8,5

Длительность: 141 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Том Хэнкс, Кристофер Уокен, Мартин Шин

В этом фильме ДиКаприо играет искусного мошенника — Фрэнка Абигнейла, который занимается подделкой документов и обналичиванием фальшивых чеков. Выдавая себя, то за врача, то за пилота пассажирских авиалиний, он привлекает внимание агента ФБР в исполнении Тома Хэнкса. Тот делает все возможное, чтобы призвать афериста к ответу, но не раз оказывается обведенным вокруг пальца. Спилберг взял за основу для фильма автобиографические данные — жизнеописание реального афериста, который промышлял долгие годы, выдавая себя за других.

8. «Великий Гэтсби» (2013)

Страна: Австралия, США

Оригинальное название: The Great Gatsby

Жанр: драма, мелодрама

Рейтинг: IMDb — 7,2; «Кинопоиск» — 7,9

Режиссер: Баз Лурман

Длительность: 143 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр, Кэри Маллиган, Джоэл Эдгертон

Эта красочная экранизация одноименного романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда удостоилась статуэток «Оскар» за лучшие костюмы и за работу художника-постановщика. ДиКаприо предстает в образе Джея Гэтсби, богача, который готов на все, лишь бы вернуть давнюю возлюбленную Дэйзи. Она давно замужем, но главному герою кажется, что все можно изменить, тем более Дейзи дает понять, что она не слишком счастлива.

Фильм получил смешанные отзывы, но нашла зрительское одобрение. Критики отмечали вольный подход режиссера, что понравилось далеко не всем. Однако некоторые советовали отнестись к фильму как к самостоятельному художественному произведению и отвлечься от книжного сюжета перед его просмотром.

9. «Кровавый алмаз» (2006)

Оригинальное название: Blood Diamond

Жанр: триллер, драма, приключения

Рейтинг: IMDb — 8,0; «Кинопоиск» — 7,8

* Режиссер: Эдвард Цвик

Длительность: 143 мин.

В главных ролях: Леонардо Ди Каприо, Джимон Хонсу, Дженнифер Коннелли, Арнольд Вослу

Действие фильма происходит в африканском Сьерра-Леоне времен гражданской войны. ДиКаприо играет молодого контрабандиста, промышляющего незаконной перевозкой и перепродажей драгоценных камней. Однажды он встречает местного жителя, сын которого попал в беду. Вместе они пытаются спасти мальчика из лап озверевших полевых командиров.

Лео серьезнейшим образом подошел к съемочному процессу, впрочем, как и всегда. Чтобы правдоподобно передать южноафриканское наречие, он много общался с местными жителями, стараясь подражать их манере говорить. Его усилия оценили по достоинству: «Кровавый алмаз» получил одобрительные отзывы, а ДиКаприо был в очередной раз номинирован на «Оскар».

Оригинальное название: Gangs of New York

Жанр: драма, криминал

Рейтинг: IMDb — 7,5; «Кинопоиск» — 7,7

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 167 мин.

Фильм передает реалии Нью-Йорка середины XIX века. ДиКаприо сыграл сына ирландского переселенца, погибшего от рук предводителя банды коренных американцев. Одолеваемый чувством мести юноша готов на все, лишь бы поквитаться с убийцей отца — его играет британский актер Дэниэл Дэй-Льюис.

Картина была отмечена десятью номинациями на «Оскар» и стала знаковой работой в фильмографии Ди Каприо. Это первое его сотрудничество с легендарным Мартином Скорсезе.

11. «Авиатор» (2004)

Страна: США, Германия

Оригинальное название: The Aviator

Жанр: драма, биография

Рейтинг: IMDb — 7,5; «Кинопоиск» — 7,6

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 163 мин.

История жизни легендарного летчика, проектировщика самолетов и кинопродюсера Говарда Хьюза в исполнении ДиКаприо. Главный герой — кинопродюсер-новатор, авиатор-рекордсмен и смелый предприниматель, который, создавая империю и воплощая грандиозные замыслы, постепенно теряет связь с реальностью.

Особое внимание в картине уделено авиационной технике: для съемок были воссозданы исторические самолеты, в том числе и Hughes H-4 Hercules, построенный авиакомпанией Хьюза. «Авиатор» получил пять наград «Оскар», но остался без приза в номинации за главную мужскую роль.

Оригинальное название: Once Upon a Time in... Hollywood

Жанр: драма, комедия

Рейтинг: IMDb — 7,6; «Кинопоиск» — 7,7

Режиссер: Квентин Тарантино

Длительность: 161 мин.

По словам Тарантино, главным героем этого фильма стал Голливуд. Действие разворачивается в 1969 году, в центре сюжета находится неудачливый актер (Леонардо ДиКаприо), который в прошлом заработал популярность на вестернах, но с годами от нее остались лишь воспоминания. Пройдя через ряд злоключений на пару со своим дублером и по совместительству каскадером (Брэд Питт), ему предстоит столкнуться с сектой Чарльза Мэнсона. Финал фильма, как и в Тарантиновских «Бесславных ублюдках», знакомит зрителей с альтернативной версией реальной истории.

Картина вызвала резкую критику семьи Брюса Ли, так как мастер боевых искусств изображен в фильме в сатирическом ключе. Тарантино даже просили вырезать сцену с избиением Брюса Ли специально для китайского проката, но он отказался это сделать.

13. «Дневник баскетболиста» (1995)

Страна: США

Оригинальное название: The Basketball Diaries

Жанр: драма, криминал, биография, спорт

Рейтинг: IMDb — 7,3; «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Скотт Кэлверт

Длительность: 102 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Марк Уолберг, Эрни Хадсон, Лоррейн Бракко

Фильм основан на одноименном автобиографическом романе поэта и музыканта Джима Кэррола. Баскетбол и стихи — вот, что увлекало главного героя в исполнении ДиКаприо в период взросления. Но все резко изменилось, когда он подсел на героин. Наркотик становится его главной страстью и приводит к тяжелой зависимости, с которой ему приходится бороться на протяжении всей жизни.

Картина изобилует откровенными и шокирующими сценами, повествуя о падении на самое дно. Фильм получил смешанные отзывы, а его создатели даже столкнулись с судебными исками — их обвиняли в демонстрации излишней жестокости.

14. «Убийцы цветочной луны» (2023)

Страна: США

Оригинальное название: Killers of the Flower Moon

Жанр: драма, криминал, история

Рейтинг: IMDb — 7,5; «Кинопоиск» — 7,2

Режиссер: Мартин Скорсезе

Длительность: 206 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун, Джесси Племонс

Криминальная драма основана на реальных событиях, которые происходили в Оклахоме из-за земельных прав на нефтяные месторождения. В центре сюжета Эрнест Беркхарт (его играет ДиКаприо), вернувшийся в США после окончания Первой мировой войны. Он узнает, что местные индейцы разбогатели, обнаружив на своей земле нефть. Эрнест по совету своего дяди делает предложение девушке из индейской резервации и вступает с ней в брак, желая приобщиться к богатству.

Фильм получил восторженные отзывы критиков и понравился зрителям, был номинирован на премию «Оскар» в десяти категориях, но не удостоился ни одной статуэтки.

15. «Пляж» (2000)

Страна: Великобритания, США

Оригинальное название: The Beach

Жанр: триллер, драма, мелодрама, приключения

Рейтинг: IMDb — 6,6; «Кинопоиск» — 7,4

Длительность: 119 мин.

В главных ролях: Леонардо ДиКаприо, Виржини Ледуайен, Тильда Суинтон, Гийом Кане

Американский юноша по имени Ричард в погоне за приключениями отправляется в Таиланд, где встречает таинственного незнакомца. Тот рассказывает ему о замечательном острове, который совсем не тронут цивилизацией и представляет собой рай на земле. Ричард отправляется на его поиски, но находит совсем не то, на что рассчитывал.

Роль в «Пляже» стала следующей работой ДиКаприо после «Титаника». Возможно, актер стремился уйти от образа красавца-любовника — его новый персонаж был куда более неоднозначным и временами отталкивающим. Это оценили не все. ДиКаприо был номинирован на антипремию «Золотая малина» как худший актер. Но сомнительная награда обошла его стороной. В тот год она была присуждена Джону Траволте.