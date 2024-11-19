Лучшие комедии XXI века с высоким рейтингом: 25 фильмов, которые заставят смеяться до слез

«Дрянные девчонки»

Год: 2004

Страна: США, Канада

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 7,0

Режиссер: Марк Уотерс

В главных ролях: Линдси Лохан, Рэйчел Макадамс, Аманда Сейфрид

Популярная подростковая комедия «нулевых» рассказывает о жизни старшеклассников обычной школы в Иллинойсе. Главная героиня, 16-летняя Кэйди Хирон, возвращается с родителями-зоологами из Африки. В школе, куда попадает Кэйди, царят свои «законы джунглей». Утвердиться на верхушке школьной иерархии сложно. В этой борьбе все методы хороши: интриги, сплетни, клевета и коварство. Кэйди не просто входит в число «избранных», но и влюбляется в бывшего бойфренда главной звезды школы. А значит — война неизбежна.

Почему стоит посмотреть

Фильм основан на реальных историях. В основу сюжета легла книга Розалинды Вайсман «Королева улья, или Как выжить в мире девочек». Чтобы полнее раскрыть тему, автор брала интервью у подростков, из них сложился сюжет книги, а позже и сценарий фильма.



Реалии школьной жизни показаны с иронией и юмором. Многие сцены фильма стали мемами, а цитаты из «Дрянных девчонок» до сих пор в ходу.

«Сорокалетний девственник»

Год: 2005

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 6,5

Режиссер: Джадд Апатоу

В главных ролях: Стив Карелл, Кэтрин Кинер

У 40-летнего Энди Ститцера, казалось бы, есть все, что нужно в жизни: хорошая работа, квартира, друзья. Но нет личной жизни. Одиночество он коротает с коллекцией фигурок героев комиксов, за компьютерными играми и караоке. Однажды друзья узнают, что причина странностей Энди — его девственность. Они решают во что бы то ни стало помочь ему решить проблему, но терпят фиаско. Однажды Энди встречает Триш, мать троих детей, и влюбляется в нее. Ему предстоит но просто перебороть свой страх, но и признаться возлюбленной в том, что у него ни разу не было секса.

Почему стоит посмотреть

Актер, комик, звезда телесериала «Офис» Стив Карелл в главной роли.



Легкий, незамысловатый сюжет, забавные ситуации делают этот фильм оптимальной «комедией на вечер».

«Знакомство с родителями»

Год: 2000

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,0, «Кинопоиск» — 7,5

Режиссер: Джей Роуч

В главных ролях: Бен Стиллер, Роберт Де Ниро, Тери Поло, Блайт Даннер

Медбрат Грег Факер (да-да, именно такую фамилию носит главный герой) отправляется в дом к родителям своей девушки Пэм. Он очень надеется понравиться ее семье и на месте сделать Пэм предложение. Но уже в пути его начинают преследовать неудачи. Авиакомпания теряет его чемодан, в котором лежало приготовленное для помолвки кольцо. Отец его избранницы, бывший сотрудник ЦРУ, с подозрением относится к молодому человеку и устраивает ему жесткие проверки. Цепочка нелепых случайностей — и надежды Грега понравиться родителям Пэм тают на глазах.

Почему стоит посмотреть

У фильма множество номинаций и наград. Бен Стиллер стал победителем кинопремии American Comedy Awards в номинации «Самый смешной актер» и обладателем награды MTV Movie Awards за лучшую комедийную роль.



В фильме высмеиваются социальные, культурные, национальные, профессиональные стереотипы, существующие в обществе.

«Брюс всемогущий»

Год: 2003

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 7,7

Режиссер: Том Шедьяк

В главных ролях: Джим Керри, Дженнифер Энистон, Морган Фримен

Популярный тележурналист Брюс Нолан вечно всем недоволен. Его сюжеты пользуются успехом, но амбициозному молодому человеку этого мало — он мечтает занять кресло телеведущего. Узнав, что эта должность досталась его конкуренту, журналист обращается к Богу с гневной тирадой. Тогда Господь предлагает Брюсу потрудиться за него, пока бог в отпуске. Сначала Брюс приходит в восторг от свалившихся на него возможностей: он удовлетворяет любые свои прихоти, снимает фантастические репортажи, благодаря чему восстанавливается на работе и расправляется с соперником. Но, помимо этого, ему приходится слушать мольбы и просьбы верующих. А в завершении он ссорится с любимой девушкой, и никакие божественные силы не могут ему помочь.

Почему стоит посмотреть

Комедия с Джимом Керри в главной роли не только поднимет настроение, но и заставит задуматься о том, что есть наши желания и всегда ли их волшебное исполнение приносит долгожданное счастье.

«50 первых поцелуев»

Год: 2004

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 7,3

Режиссер: Питер Сигал

В главных ролях: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор

Романтическая комедия об обаятельном ловеласе, который влюбился в девушку по имени Люси, лишившуюся кратковременной памяти после автомобильной катастрофы. Генри пытается придумать разные способы, чтобы вернуть возлюбленной воспоминания, но все тщетно — наутро она не помнит их встречи и знакомство приходится начинать заново. Генри находит гениальное, на его взгляд, решение: записывает для Люси видео с основными моментами их жизни. Девушка получает кассету вместе с инструкцией каждое утро.

Почему стоит посмотреть

Позитивная комедия о том, как ради любви можно изменить обстоятельства и измениться самому. Романтикам фильм точно придется по вкусу.

«Мальчишник в Вегасе»

Год: 2009

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,7, «Кинопоиск» — 7,9

Режиссер: Тодд Филлипс

В главных ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, Зак Галифианакис, Джастин Барта

Даг Биллингс, без пяти минут молодой счастливый муж, хочет отпраздновать с друзьями предстоящее бракосочетание и за два дня до свадьбы устраивает мальчишник. Вместе с друзьями Филом и Стю, а также братом невесты Аланом они едут в Вегас и останавливаются в отеле «Дворец Цезарей». Наутро участники мальчишника в шоке: жених пропал, у Стю не хватает зуба, в шкафу обнаружен маленький ребенок, в комнате — курица, а в ванной — тигр. Что произошло ночью? Протрезвевшие приятели шаг за шагом восстанавливают события.

Почему стоит посмотреть

Комедия стала культовой: отсылки к фильму можно встретить в других картинах.



Нешаблонный, местами черный юмор.



У картины несколько номинаций и премия «Золотой глобус» за лучший фильм-комедию.

«Отель «Гранд Будапешт»

Год: 2014

Страна: США, Германия

Рейтинг: IMDb — 8,1, «Кинопоиск» — 7,9

Режиссер: Уэс Андерсон

В главных ролях: Рэйф Файнс, Тони Револори

Авантюрная трагикомедия по мотивам рассказов Стефана Цвейга. Основные события фильма происходят между Первой и Второй мировыми войнами, хотя хронология и место действия в картине условны. Молодой Зеро Мустафа поступает на работу коридорным в роскошный отель «Гранд Будапешт». Его начальником становится старший консьерж — харизматичный месье Густав, соблазнитель богатых пожилых дам, останавливающихся в гостинице. Среди его подруг — мадам Д., с которой Густава связывают многолетние отношения. Она умирает при загадочных обстоятельствах, в числе ее наследников оказывается и старший консьерж отеля. Но это совсем не нравится членам ее семьи. В ходе борьбы за наследство Густав и Зеро оказываются втянутыми в опасные приключения.

Почему стоит посмотреть

Сюжет — серия испытаний для главных героев. Все начинается как забавное приключение. Но чем ближе финал, тем сильнее напряжение и все меньше происходящее похоже на комедию.



Эксцентричные персонажи, особая атмосфера и стилистика фильма — в духе голливудских комедий 1930-х годов.



Картина удостоена множества номинаций и наград, в том числе премии «Золотой глобус» как «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и четырех статуэток «Оскар».

«Реальные упыри»

Год: 2014

Страна: Новая Зеландия, США

Рейтинг: IMDb — 7,6, «Кинопоиск» — 7,5

Режиссеры: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити

В главных ролях: Тайка Вайтити, Джемейн Клемент, Риз Дэрби, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стью Рутерфорд

Комедийный хоррор о компании вампиров-соседей. Им нелегко ужиться вместе в силу разного возраста, взглядов и жизненного багажа. По ночам они выходят на охоту в поисках жертв, а днем прячутся от солнечного света в доме. Привыкнуть к современным реалиям им непросто, особенно в бытовых делах. Но однажды в их доме появляется новичок по имени Ник. Он знакомит вампиров со своим другом программистом Стью, который обучает их новым технологиям. Несмотря на это, компании все время приходится быть начеку — спасаться от охотников за вампирами, полицейских и жутких ночных обитателей.

Почему стоит посмотреть

Картина — пародия на все знаковые вампирские фильмы.



Фильм снят в стилистике мокьюментари — псевдодокументального кино, что делает комедию еще смешнее.

«Славные парни»

Год: 2016

Страна: США, Великобритания

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 7,3

Режиссер: Шейн Блэк

В главных ролях: Райан Гослинг, Рассел Кроу, Ким Бейсингер, Энгаури Райс

Комедийный детектив, действие которого происходит в 1970-е годы в Лос-Анджелесе. В автомобильной аварии погибает порнозвезда Мисти Маунтинс. Ее тетя миссис Гленн спустя пару дней после похорон замечает Мисти живую в окне. Чтобы разобраться в этой странной истории, миссис Гленн решает воспользоваться услугами детектива Холланда Марча. Одновременно с этим событием девушка по имени Амелия нанимает телохранителем Джексона Хили — он должен разобраться с людьми, которые за ней следят. В их числе, к несчастью, оказывается Марч, он вышел на след Амелии, расследуя дело порноактрисы. Хили ломает Марчу руку. Но вскоре Хили сам становится жертвой двух мордоворотов, которые избивают его. Он понимает, что Амелия в опасности, и просит о помощи Марча. «Славным парням» предстоит раскрыть целый заговор.

Почему стоит посмотреть

Фильм от одного из самых популярных сценаристов комедийных боевиков 90-х Шейна Блэка — создателя медиа-франшизы «Смертельное оружие».



Харизматичный дуэт Кроу и Гослинга.

«Мачо и ботан»

Год: 2012

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,2, «Кинопоиск» — 7,0

Режиссеры: Фил Лорд и Кристофер Миллер

В главных ролях: Джона Хилл, Ченнинг Татум, Бри Ларсон, Дэйв Франко

Грег Дженко и Мортон Шмидт еще в школе терпеть не могли друг друга. Но неожиданно, оказавшись в полицейской академии, стали лучшими друзьями. Молодые полицейский не слишком умны и проницательны, они проваливают даже простые задания. Тем не менее им поручают важное дело: под видом старшеклассников внедриться в школу и найти дилера, который поставляет подросткам чипсы-наркотики. Возвращение в школу становится для них настоящим испытанием.

Почему стоит посмотреть

Герои-антиподы, работая «под прикрытием», все время попадают в нелепые ситуации. Спустя семь лет после окончания школы выясняется, что Грег и Мортон, хоть и инфантильные персонажи, но порядком отстали от жизни современных подростков и им приходится заново проживать многие моменты.

«Добро пожаловать в Zомбилэнд»

Год: 2009

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,5, «Кинопоиск» — 7,4

Режиссер: Рубен Флейшер

В главных ролях: Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Билл Мюррей

Зомби-комедия о выживших после апокалипсиса. Из-за нашествия нежити человечество на Земле фактически уничтожено. Среди немногих оставшихся в живых парень по имени Коламбус. Он путешествует по территории США, которая теперь называется Zомбилэндом и ищет уцелевших людей. Коламбус встречает ковбоя Таллахасси, мечтающего убить как можно больше зомби, для этого у него есть запас оружия. Вместе они находят двух сестер и решают ехать с ними в парк развлечений, куда, по слухам, пока не добрались зомби.

Почему стоит посмотреть

Один из самых смешных фильмов про зомби с большим количеством шуток. Ужас на деле оказывается забавным и вовсе не страшным.



Фильм успешно шел в прокате, поэтому было решено снять его продолжение. В 2019 году вышел сиквел «Зомбилэнд: Контрольный выстрел» с тем же актерским составом.

«Залечь на дно в Брюгге»

Год: 2008

Страна: Великобритания, США

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Мартин Макдонах

В главных ролях: Колин Фаррелл, Брендан Глисон, Рэйф Файнс

Два наемных убийцы Кен и Рэй проваливают задание своего босса Гарри. Отправившись на дело, они случайно убивают мальчика. Гарри велит им уехать на некоторое время из Англии — залечь на дно в Брюгге. Так два киллера на Рождество оказываются в бельгийском городе в одной комнате — все отели под завязку забиты туристами. Рэй страдает от тоски и угрызений совести. Чуть легче ему становится, когда он встречает свою любовь — наркоторговку Хлою. Кен получает от босса приказ убить Рэя. Но тот уже и сам на грани самоубийства. От фатального шага его спасает Кен, который вдруг начинает испытывать едва ли не отцовские чувства к Рэю. Он советует молодому напарнику уехать из Брюгге и начать новую жизнь. Тем временем босс наемных убийц сам едет в Брюгге, недовольный тем, что Кен не выполнил его приказ.

Почему стоит посмотреть

Необычная криминальная трагикомедия, наполненная мрачным юмором, противоречивыми событиями и философскими смыслами. Сценарий фильма отмечен множеством наград.



Актерская игра Колина Фаррелла и Брендана Глисона. Исполнители главных ролей были номинированы на премию «Золотой глобус». Награду получил Фаррелл.

«1+1»

Год: 2011

Страна: Франция

Рейтинг: IMDb — 8,5, «Кинопоиск» — 8,8

Режиссер: Оливье Накаш, Эрик Толедано

В главных ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си

Комедийная драма об успешном аристократе Филиппе, который волею случая оказался прикован к инвалидному креслу. Он ищет себе помощника и, отсмотрев нескольких кандидатов, нанимает на работу чернокожего пройдоху Дрисса. Тот был на сто процентов уверен в отказе, ему была нужна лишь отметка, чтобы и дальше получать пособие по безработице. Но неожиданно Дрисс, лишенный манер, условностей и хорошего воспитания, попадает в богатый дом. Новый помощник не собирается относиться к своему боссу как к беспомощному калеке. С появлением Дрисса жизнь Филиппа снова начинает играть яркими красками.

Почему стоит посмотреть

Сюжет основан на реальной истории. В финале картины дается информация о том, как сложилась жизнь прототипов главных героев.



Актерская игра Франсуа Клюзе и Омара Си. За эту работу Омар Си был удостоен национальной кинопремии «Сезар».

«Зомби по имени Шон»

Год: 2004

Страна: Великобритания, Франция, США

Рейтинг: IMDb — 7,9, «Кинопоиск» — 7,3

Режиссер: Эдгар Райт

В главных ролях: Саймон Пегг, Кейт Эшфилд, Люси Дэвис, Ник Фрост, Дилан Моран, Билл Найи, Пенелопа Уилтон

Жизнь Шона не слишком удалась: скучная работа консультантом, дрязги соседей и ссоры с подругой. Одна радость — посидеть в пабе «Винчестер» с другом Эдом. Возможно, все так бы и продолжалось, но в городе начинается зомби-апокалипсис. В тот день Шон в очередной раз ссорится со своей подругой Лиз и вместе с Эдом напивается в пабе. На выходе приятели сталкиваются с парочкой зомби. Выяснив, что началось нашествие, Шон и Эд, вооружившись, бросаются спасать себя и друзей.

Почему стоит посмотреть

Комедия ужасов, наполненная остроумной пародией на киноштампы.



Режиссер Эдгар Райт получил известность своими работами с Саймоном Пеггом и Ником Фростом, в числе которых «Зомби по имени Шон».

«Типа крутые легавые»

Год: 2007

Страна: Великобритания, Франция, США

Рейтинг: IMDb — 7,8, «Кинопоиск» — 7,7

Режиссер: Эдгар Райт

В главных ролях: Саймон Пегг, Ник Фрост, Джим Бродбент, Тимоти Далтон, Пэдди Консидайн

Одержимый работой полицейский Николас Эйнджел переведен из Лондона в небольшую деревню Сэнфорд. Здесь его рвение и таланты не будут слишком мозолить глаза коллегам. На месте в напарники ему дают наивного констебля Дэнни Баттермана. Николасу тяжело привыкнуть к новой жизни в тихом месте. Но через некоторое время в деревне происходит серия убийств. Все, кроме Эйнджела, полагают, что это несчастные случаи. Он в одиночку начинает расследование.

Почему стоит посмотреть

Еще одна популярная комедия от Эдгара Райта с Саймоном Пеггом и Ником Фростом в главных ролях. Фильм — язвительная пародия на детективы и боевики, в нем масса отсылок к другим картинам о полицейских.



Прежде чем приступить к написанию сценария, создатели фильма проинтервьюировали несколько десятков полицейских. В основе многих сцен и сюжетных поворотов лежат реальные случаи из практики.

«День выборов»

Год: 2007

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 7,4, «Кинопоиск» — 7,9

Режиссер: Олег Фомин

В главных ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Михаил Ефремов, Василий Уткин, Нонна Гришаева, Максим Виторган

Комедия от «Квартета И». Сотрудники радиостанции образуют предвыборный штаб, когда их главный босс, олигарх Эммануил Гедеонович, решает выдвинуть в Поволжье своего кандидата, чтобы припугнуть конкурентов. У сотрудников всего неделя «на раскрутку», в их распоряжении теплоход, на котором они передвигаются по разным населенным пунктам и ведут агитацию.

Почему стоит посмотреть

Много узнаваемых комических ситуаций, фарса, юмора, взятых из реалий выборных кампаний.



Звездный состав актеров и рок-музыкантов.



В 2007 году на 8-м кинофестивале «Улыбнись, Россия!» фильм получил гран-при как лучшая комедия года.

«Три идиота»

Год: 2009

Страна: Индия

Рейтинг: IMDb — 8,1, «Кинопоиск» — 8,4

Режиссер: Раджкумар Хирани

В главных ролях: Аамир Хан, Мадхаван, Шарман Джоши, Карина Капур

Друзья по колледжу Фархан и Раджу отправляются на поиски своего товарища Ранчо, с которым они делили комнату в общежитии. Ранчо в юные годы отличался от своих приятелей — он учился ради знаний, а не ради диплома, и применял эти знания в жизни. Из-за этого у парня возник конфликт с директором колледжа. Ко всему прочему Ранчо стал встречаться с его дочерью Пией. За время учебы приятели не раз попадали в передряги, но от этого их дружба только крепла. Однако в день вручения дипломов Ранчо неожиданно уехал, никому ничего не объяснив. И с тех пор друзья не знали, где он. Они разыскивают дом Ранчодаса, но перед ними совсем другой человек. На стене у него диплом их колледжа и фото с друзьями, но это не Ранчо. И теперь им предстоит выяснить тайну друга.

Почему стоит посмотреть

Фильм собрал в прокате более 3 млрд индийских рупий и четыре года возглавлял список самых кассовых фильмов Болливуда.



В фильме показаны реальные изобретения жителей Индии, например, мукомольная мельница на основе скутера и стиральная машина на велосипедной тяге.



Веселый, теплый и живой сюжет, слаженная актерская игра.

«День радио»

Год: 2008

Страна: Россия

Рейтинг: IMDb — 7,3, «Кинопоиск» — 7,7

Режиссер: Дмитрий Дьяченко

В главных ролях: Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов, Нонна Гришаева, Михаил Козырев (признан в РФ иностранным агентом) и др.

Еще одна зажигательная комедия от «Квартета И». У популярной радиостанции «Как бы радио» под угрозой срыва важный эфир. Оказывается, конкуренты перехватили тему и уже запустили марафон на своей волне. Срочно нужна новая идея для эфира. Единственный подвернувшийся вариант — авария в Японском море небольшого судна, перевозящего цирковой зверинец. Из этой пустяковой ситуации команда «Как бы радио» делает катастрофу мирового масштаба.

Почему стоит посмотреть

Уморительная комедия с большим количеством нелепых ситуаций и смешных диалогов.



Сюжет точно передает реалии работы редакции: постоянный аврал, запутанные отношения и необходимость переобуваться на бегу.



В фильме задействована плеяда звездных актеров и музыкантов.

«Маленький Николя»

Год: 2009

Страна: Франция, Бельгия

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Лоран Тирар

В главных ролях: Максим Годар, Винсент Клод, Чарльз Велленэ

Семейная комедия, снятая по мотивам одноименной серии книг Рене Госинни. Мальчик по имени Николя узнает от своего друга, как изменилась у того жизнь после рождения младшего брата. Николя опасается, что та же участь может постигнуть и его. Ему кажется, что родители странно себя ведут. И Николя придумывает план, как не допустить появления «конкурента» в своей семье.

Почему стоит посмотреть

Добрый фильм без пошлого юмора и морализаторства. События излагаются с точки зрения главного героя, а юмор проистекает из его непонимания поведения взрослых. В то же время действия взрослых также показаны в сатирическом ключе.



Если вы обожаете «Денискины рассказы» Виктора Драгунского — то этот фильм вам точно понравится!

«Дюплекс»

Год: 2003

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 5,9, «Кинопоиск» — 7,1

Режиссер: Дэнни Де Вито

В главных ролях: Бен Стиллер, Дрю Бэрримор, Айлин Эсселль

Молодая пара — писатель Алекс и его жена Нэнси — переезжают в апартаменты своей мечты. Но «в нагрузку» им досталась милая старушка — миссис Коннелли, у которой есть право на пожизненное проживание на втором этаже их квартиры. Вскоре она делает невыносимой жизнь новых владельцев дуплекса. И тогда Алекс и Нэнси, доведенные до безумия выходками соседки, начинают строить планы по ее устранению.

Почему стоит посмотреть

Актерская игра. Прекрасный дуэт известного комика Бена Стиллера и обладательницы «Золотого глобуса» Дрю Берримор. Британская актриса Айлин Эссель отлично справилась с ролью «милой» старушки-соседки.



Специфический черный юмор, способный пощекотать нервы — во всем прослеживается почерк Дэнни Де Вито.

«Эльф»

Год: 2003

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,1, «Кинопоиск» — 6,3

Режиссер: Джон Фавро

В главных ролях: Уилл Феррелл, Боб Ньюхарт, Джеймс Каан, Мэри Стинберджен, Эдвард Аснер

Малыш из приюта, забравшийся в мешок Санта-Клауса, оказался у эльфов. Он был усыновлен одним из них и получил имя Бадди. Но однажды он узнает о тайне своего происхождения. Взрослый Бадди отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти своего отца. Тот отказывается верить, что странный мужчина в маскарадном костюме — его сын.

Почему стоит посмотреть

Добрая семейная рождественская комедия.



Одна из самых успешных актерских работ Уилла Ферелла. Он был удостоен награды MTV Movie Awards за лучшую комедийную роль.

«SuperПерцы»

Год: 2007

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 7,6, «Кинопоиск» — 6,9

Режиссер: Грег Моттола

В главных ролях: Джона Хилл, Майкл Сера, Кристофер Минц-Пласс, Билл Хейдер, Сет Роген

Два старшеклассника Сэт и Эван — не самые популярные парни в школе. О внимании девушек им приходится только мечтать. Друзья отправляются на вечеринку, обещая одноклассникам решить проблему со спиртным. Добыча алкоголя оборачивается чередой приключений с полицией, поддельными документами, кражей и шантажом. Приехав с выпивкой на вечеринку, друзья производят фурор и оказываются в центре внимания.

Почему стоит посмотреть

Популярная молодежная комедия о взрослении, сочетающая юмор и многообразие проблем подросткового возраста.



Харизматичные персонажи, забавные диалоги, комичные ситуации дают возможность посмеяться и вспомнить школьные годы.

«Примадонна»

Год: 2016

Страна: Великобритания, Франция

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 7,3

Режиссер: Стивен Фрирз

В главных ролях: Мерил Стрип, Хью Грант, Саймон Хелберг, Ребекка Фергюсон, Нина Арианда, Стэнли Таунсенд

Биографическая трагикомедия о светской диве Флоренс Фостер Дженкинс, умудрившейся стать успешной оперной певицей, не обладая слухом и голосом. Действие происходит в Нью-Йорке в 1944 году. 74-летняя Флоренс решает стать звездой оперной сцены. У нее нет для этого данных, зато есть много денег, дающих возможность нанять лучших учителей и импресарио. В числе самых близких ей людей Клэр Бэйфилд, который, выполняя капризы Флоренс, не гнушается отношениями с молодой любовницей.

Для Дженкинс нанимают молодого талантливого пианиста Косме Макмуна. Он в шоке от первой репетиции с Флоренс — ведь она совершенно не умеет петь. Но быстро включается в игру, которую ведет все окружение светской львицы. Мечта Дженкинс — выступить в Карнеги-холле. Как ни странно, концерт проходит успешно, неискушенная публика, среди которой много военных, устраивает ей овацию. Но даже шантаж и попытки подкупа не могут закрыть рот музыкальным критикам.

Почему стоит посмотреть

Атмосфера Америки 1940-х, красочный ретро-стиль.



Потрясающая игра Мерил Стрип, заставляющая то смеяться, то плакать. Актрисе удалось создать глубокий образ несчастной женщины, достойной сочувствия и понимания, и одновременно — комичный персонаж. За эту роль Мерил Стрип была номинирована на «Оскар».

«Всегда говори «Да»

Год: 2008

Страна: США, Великобритания

Рейтинг: IMDb — 6,8, «Кинопоиск» — 7,8

Режиссер: Пейтон Рид

В главных ролях: Джим Керри, Зои Дешанель, Брэдли Купер, Джон Майкл Хиггинс

Нелюдимый и сварливый Карл Аллен плохо ладит с окружающими. Однажды благодаря бывшему однокласснику он попадает на семинар и там заключает странный контракт: всегда и всему говорить «да». За каждое «нет» судьба будет жестоко наказывать его. Жизнь Карла стремительно меняется, он встречает свою любовь, становится популярным, помогает другим, обретает кучу друзей и занимается всеми видами хобби. Когда новая возлюбленная предлагает Карлу жить вместе, он не может ответить отказом, хотя не готов к этому. И тогда он решает расторгнуть контракт.

Почему стоит посмотреть

Фильм основан на биографической книге британского писателя, журналиста и продюсера Денни Уолласа, который попробовал в течение года говорить только «да».



Одна из лучших комедийных ролей Джима Керри.

«Евротур»

Год: 2004

Страна: США

Рейтинг: IMDb — 6,6, «Кинопоиск» — 7,6

Режиссер: Джефф Шеффер

В главных ролях: Скотт Мекловиц, Джейкоб Питтс, Мишель Трахтенберг, Трэвис Уэстер, Джессика Берс

Выпускник Скотт Томас ради изучения немецкого языка ведет переписку с жителем Германии Майком. Друг пишет, что собирается приехать в Америку и познакомиться со Скоттом. Но его приятель Купер высказывает опасения, что это маньяк. В итоге Скотт пишет Майку грубое сообщение. А вскоре узнает, что Майк, а точнее Мике — красавица-блондинка, которой он нравится. Девушка обижена. И Скотт вместе с Купером решает ехать в Европу, чтобы лично попросить у нее прощения, а заодно отведать «безумного европейского секса».

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