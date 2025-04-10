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Уехавший из России Семен Трескунов не исключил, что вернется в страну

Актер Семен Трескунов сообщил о готовности вернуться в Россию в будущем
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Семен Трескунов (признан в РФ иностранным агентом) (сериал «Конец света») заявил, что готов вернуться в Россию в будущем. Его слова передает Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

«Я-то планирую возвращаться в Россию, но просто не могу. Прямо сейчас для меня это опасно», — сообщил артист.

Актер также признался, что стал меньше говорить о политике, поскольку «перестал понимать, что происходит».

«Я действительно взял паузу и решил забыть про весь этот кошмар хоть на какое-то время, но кислота оказалась забористой и трип продолжается до сих пор», — заявил Трескунов.

Актер отметил, что ему грозит уголовное наказание в России в случае возвращения — именно по этой причине он пока находится за рубежом.

В 2022 году Трескунов заявил, что получил израильское гражданство. Он уехал в Израиль после начала СВО, а позднее переехал в Испанию. За границей актер сменил имя, став Сэмом, и начал вести социальные сети на английском языке. В марте 2024-го Минюст объявил актера иноагентом.

Позднее артист рассказывал, что занялся преподаванием актерского мастерства в эмиграции. Он проводит тренинги для непрофессиональных актеров.

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