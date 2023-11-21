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Звезда «Ивановых-Ивановых» сменил имя и переехал в Испанию

Актер Семен Трескунов изменил имя и эмигрировал в Испанию

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Актер Семен Трескунов, наиболее известный по своей роли в сериале «Ивановы-Ивановы», рассказал в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), как сменил имя после эмиграции и стал Сэмом.

«Сделал это чисто из прагматичных соображений. Мне в целом нравится такая вариация имени, она интернациональная, короткая и фонетически легче произносится, нежели Семен», — пояснили Трескунов.

По словам артиста, с ним даже произошел казус из-за его имени, которое на английском языке переводится как «семя». Актер добавил, что переехал с супругой в Испанию в апреле 2022 года. Сейчас Трескунов пытается найти работу и ходит на курсы по испанскому языку. Артист уточнил, что живет на сбережения, которые удалось накопить в Москве.

«Когда мне исполнилось 18 лет, мы с отцом купили мне 308-й Peugeot на механике за 500 тысяч рублей. Я на нем ездил по Москве. Сейчас продал его, чтобы вернуть эти деньги, потому что нужно было. Все эти деньги ушли на оплату курсов, на юристов, на билеты», — рассказал Трескунов.

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