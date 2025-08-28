В Кремле пока не посмотрели фильм с Джудом Лоу в роли Путина

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не посмотрели фильм о Путине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ТАСС, что в Кремле пока не посмотрели фильм «Кремлевский волшебник».

В картине британский актер Джуд Лоу исполнил роль президента России Владимира Путина.

Известно, что съемки картины проходили в Риге. Песков заявлял, что создатели ленты не обращались в Кремль за консультациями. Фильм «Кремлевский волшебник» снимают по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи.

За экранизацию книги взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снимаются Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

В июле 2025-го американский режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится своим четырехсерийным фильмом о Путине 2017 года, поскольку лента не утратила актуальности по сей день.

