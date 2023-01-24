«Кремлевский волшебник». Французский писатель попытался понять Путина — и создал бестселлер

Роман «Кремлевский волшебник», автор которого пытается объяснить мировоззрение и мотивы президента России Владимира Путина, может изменить политику Парижа в отношении Украины, утверждает обозреватель NYT. Автор книги Джулиано да Эмполи смоделировал рассказчика с одной из самых интригующих фигур в российского политике — Владислава Суркова. По оценкам газеты, книга вызвала во Франции «некоторую обеспокоенность». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Популярный роман «Кремлевский волшебник», автор которого, Джулиано да Эмполи, пытается объяснить мировоззрение и мотивы президента РФ Владимира Путина, вызвал во Франции «некоторую обеспокоенность», пишет газета The New York Times.

Критики говорят, что симпатичный портрет российского лидера «вызывает опасения, что он может повлиять на национальную политику в отношении войны на Украине».

«Есть две вещи, которые русские требуют от государства: внутренний порядок и внешняя сила», — так говорит вымышленный президент Владимир Путин в книге, проданной тиражом более 430 тыс. экземпляров.

«Роман, опубликованный вскоре после вторжения России в Украину в феврале прошлого года, стал популярным пособием для понимания мотивов Путина. Он также превратил швейцарско-итальянского автора Джулиано да Эмполи в желанного «кремлинолога», которого приглашают на обед с премьер-министром Франции и на главную утреннюю программу новостей Франции, чтобы проанализировать развитие войны», — говорится в публикации NYT.

Издание отмечает, что успех книги продемонстрировал сохраняющуюся силу литературы во Франции, где романы уже давно формируют общественные дебаты.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн призналась, что ей «очень понравилась книга, в которой вымысел смешивается с реальностью и которая перекликается с текущими международными событиями и войной на Украине». Три советника президента республики Эммануэля Макрона отказались сообщить или заявили, что не знают, читал ли он роман.

В то же время успех романа вызвал обеспокоенность по поводу того, влияет ли он на отношение Франции к России. Недоброжелатели говорят, что в книге Путин изображен в значительной степени сочувственно, что может повлиять на политику в стране, которую уже критикуют за то, что она слишком снисходительна к российскому лидеру.

По оценкам политолога Сесиль Вэссье из Университета Ренн-2, роман передает клише российской пропаганды «с небольшими нюансами».

«В лучшем случае популярность книги перекликается с тем, что экс-посол Франции в США Жерар Аро назвал «своего рода французским увлечением Россией», подпитываемым общей историей революций, империй и культурных шедевров.

В худшем случае, утверждают критики, это сигнализирует о снисходительном отношении к господину Путину, которое сохраняется во Франции и может повлиять на позицию страны в отношении войны, что отражено в призывах президента Эммануэля Макрона не унижать Россию», — пишет газета.

«Маг Кремля»

«Кремлевский волшебник» построен на вымышленном рассказе о влиятельном давнем помощнике Путина, размышляющем о «западном упадке, цели Соединенных Штатов поставить Россию на колени» и предпочтениях россиян. Для сильного лидера — типичные кремлевские тезисы, которые, по мнению критиков, не оспариваются в романе.

Автор смоделировал рассказчика с одной из самых интригующих фигур в российской политике — Владислава Суркова.

До недавнего времени господин Сурков был главным идеологом Путина и одним из архитекторов крайне централизованного контроля, осуществляемого президентом РФ, что принесло ему репутацию кукловода и титул «путинский Распутин», следует из текста.

Рассказчик в романе ведет хронику внутренней работы российского правительства. В книге повествование «пересекается с реальными игроками Кремля, такими как Евгений Пригожин, основателем печально известной группы наемников «Вагнер», и создателя фермы троллей для распространения дезинформации и раскола на Западе», — отмечается в материале.

«Меня поразила довольно романтическая натура персонажа. Задача книги состоит в том, чтобы принять точку зрения дьявола», — пояснил Джулиано да Эмполи.

По его словам, он посещал Россию четыре раза и во время своего исследования читал многочисленные очерки о политике страны и «путинском режиме». Автор утверждает, что его единственной целью было написать «заслуживающий доверия роман, не более того».

«Кремлевский волшебник» стал пятым бестселлером во Франции в 2022 году и получил приз Французской академии.

«При обычных обстоятельствах этот роман мог бы спровоцировать безобидную литературную ссору, которая периодически охватывает Францию. Но не в военное время», — констатирует NYT.

В статье указывается, что споры вокруг книги происходят «именно тогда, когда в Европе сохраняются разногласия по поводу того, как вести себя с Путиным».

«Эта книга стала почти учебником истории и политики для французских лидеров», — сказал Александр Мельник, бывший российский дипломат, выступающий против Путина.