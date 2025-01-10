Джуд Лоу подтвердил, что сыграет Владимира Путина

Британский актер Джуд Лоу («Шерлок Холмс», «Талантливый мистер Рипли») подтвердил, что сыграет президента РФ Владимира Путина в фильме по художественной книге Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник». Об этом сообщает Deadline.

По словам Лоу, пока он еще не начал работать над ролью.

«Это правда, но на данный момент это похоже на восхождение на Эверест, пока что я нахожусь в предгорьях, смотрю вверх и думаю: «Боже, на что я подписался?» Часто именно это я чувствую, когда говорю «да». Я думал: «О Боже, как мне это сделать?» Но в любом случае, я разберусь», — прокомментировал будущую роль 52-летний артист.

За экранизацию книги взялся Оливье Ассайяс («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снимутся Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Когда состоится премьера картины, пока неизвестно.

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