Появилось фото актера Джуда Лоу в образе Путина из фильма «Кремлевский волшебник»

Опубликовано фото Джуда Лоу в роли Путина в фильме Кремлевский волшебник
true
true
true
close
Mario Anzuoni/Reuters

В Сети появилось фото британского актера Джуда Лоу в образе президента Российской Федерации Владимира Путина во время работы над фильмом «Кремлевский волшебник» (The Wizard of the Kremlin). Кадр опубликовал журнал The Variety.

Известно, что съемки картины проходят в Риге. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что создатели ленты не обращались в Кремль за консультациями. Фильм «Кремлевский волшебник» снимают по одноименной художественной книге Джулиано да Эмполи.

За экранизацию книги взялся французский режиссер и сценарист Оливье Ассайас («Ирмы Веп», «Зильс Мария», «Персональный покупатель»). Сюжет книги разворачивается в 1990-х, когда политтехнолог Вадим Баранов (Пол Дано) становится советником будущего президента России. В картине также снимаются Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

В июле текущего года американский режиссер Оливер Стоун заявил, что гордится своим четырехсерийным фильмом о Путине 2017 года, поскольку лента не утратила актуальности по сей день.

Ранее стало известно, какие необычные фильмы ищут россияне.

