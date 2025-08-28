Песков: к фильму с Джудом Лоу в роли Путина стоит относиться спокойно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал выбор британского актера Джуда Лоу на роль Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник».

Он отметил, что относиться к этому стоит спокойно, подчеркнув значимость и влияние российского лидера, которое вызывает интерес за рубежом.

«Путин — один из самых опытных, успешных мировых лидеров на земном шаре. Его влияние трудно переоценить. Интерес в странах мира закономерен», — заявил Песков.

Также Песков заявлял ТАСС, что в Кремле пока не посмотрели фильм. Съемки картины проходили в Риге. При этом, как уточнял Песков, авторы фильма не обращались в Кремль за консультациями. Экранизация основана на книге Джулиано да Эмполи, а постановкой занимается французский режиссер Оливье Ассайас.

Сюжет ленты переносит зрителя в 1990-е годы, где политтехнолог Вадим Баранов, роль которого исполняет Пол Дано, становится советником будущего президента России. В проекте также задействованы Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

