«Жена ушла ко мне, когда не имел ничего»: не стало режиссера Александра Митты

На 93-м году жизни скончался знаковый отечественный режиссер Александр Митта, снявший «Экипаж», «Гори, гори, моя звезда» и «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». «Газета.Ru» — о жизни и карьере народного артиста, который внес неоценимый вклад в наше кино.

В возрасте 92 лет ушел из жизни народный артист России Александр Митта. О смерти режиссера сообщил его сын Евгений. «Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал он в соцсетях.

По информации Telegram-канала SHOT, автор «Экипажа» скончался из-за рака почки, а последние месяцы провел на паллиативном лечении. В конце июня, как писали СМИ, Митту экстренно госпитализировали в бессознательном состоянии.

Дата и место прощания с культовым режиссером пока официально не названы.

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Биография Александра Митты

Настоящая фамилия Митты — Рабинович. Он родился 28 марта 1933 года в Москве в еврейской семье инженера автозавода. Как рассказывал режиссер, в сталинские годы у него из близких «сидели все»: «И мама, и все ее сестры. А мужья их, дядья мои, вообще были расстреляны. Вся семья разрушена, все разбросаны по разным местам — не столь, так сказать, отдаленным. И ощущение было такое, что еще немного — и я тоже пойду по этапу».

По окончании школы Рабинович поступил в МИСИ имени Куйбышева, где в 1955 году получил инженерно-строительную специальность. Однако по профессии толком не поработал: вскоре после выпуска будущий народный артист России устроился графиком-карикатуристом в юмористическо-литературный журнал. Тогда же он сменил фамилию: по легенде, сделать это его попросил редактор, считавший, что быть Рабиновичем для юмориста — как-то «даже не смешно».

Параллельно с работой в журнале Митта учился на режиссера во ВГИКе — вместе с будущими легендами отечественного кино, от Василия Шукшина до Андрея Тарковского.

«Я попал на курс к Александру Петровичу Довженко, у которого были совершенно потрясающие лекции. <...> Курс был потрясающий! Лариса Шепитько, Отар Иоселиани, Георгий Шенгелая. Я окунулся в озеро счастья! Счастье длилось два месяца, а потом Довженко позвал меня и сказал: «Ты на курсе старше всех, чего тебе время терять — иди к Ромму». Так я перескочил через курс, сразу попав на второй. У Ромма учились Василий Макарович Шукшин, Андрей Тарковский и Александр Гордон, талантливая девушка Дина Мусатова. <...> ВГИК был полон прекрасных талантливых людей, которые позже сделали славу целому поколению. Хоть порой и вспоминают, как мы «гуляли, выпивали», но по сегодняшним временам это абсолютно невинные развлечения. Мы все время тратили на учебу», — вспоминал Митта в одном из интервью.

Как режиссер он дебютировал вскоре после выпуска из ВГИКа — драмой «Друг мой, Колька», снятой вместе с Алексеем Салтыковым. Дипломная работы Митты добилась большого успеха, была отмечена на иностранных фестивалях.

«Получилась серьезная, хорошая картина. Лента даже «поехала» в Англию и получила премию на Международном кинофестивале в Лондоне в 1961 году. Я об этом узнал постфактум — редактор, правда, привез не сам приз, а справку, что приз дали», — говорил постановщик.

По-настоящему знаменитым Митта стал спустя несколько лет — с выходом ленты «Звонят, откройте дверь», в которой снялась совсем юная Елена Проклова, а также Ролан Быков и Олег Ефремов. Подростковая драма выиграла приз на Венецианском кинофестивале и стала классикой советского кино.

Тогда же он впервые попробовал себя в качестве актера, сыграв в знаковой картине «Июльский дождь» Марлена Хуциева. Та роль так и осталась, по сути, единственной в фильмографии Митты-артиста: в последующие годы он вошел в каст еще нескольких проектов («Граница: Таежный роман», «Дом солнца»), однако это были совсем небольшие появления — главным делом его жизни оставалась режиссура.

За свою продолжительную карьеру Митта снял не так чтобы много лент, но почти все из них стали культовыми: «Гори, гори, моя звезда» с Олегом Табаковым и Евгением Леоновым, «Точка, точка, запятая», в которой сыграл Юрий Никулин, советско-японская «Москва, любовь моя», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», где роль Ибрагима Ганнибала исполнил Владимир Высоцкий, «Сказка странствий» с Андреем Мироновым и Львом Дуровым, «Шаг», «Затерянный в Сибири», сериал «Граница: Таежный роман», открывший массовому зрителю Ольгу Будину, Марата Башарова и Ренату Литвинову.

При этом, пожалуй, самой известной работой Митты стал «Экипаж» — первый фильм-катастрофа отечественного кино, вышедший в 1979 году. Проект произвел настоящий фурор в прокате (заняв шестое место в советской истории по числу зрителей) и вдохновил уже российский кинематограф на одноименную картину с Данилой Козловским, которая тоже стала одной из самых успешных и качественных лент своей эпохи.

«В те годы у нас фильма-катастрофы еще не было. Подобное кино считалось коммерческим, значит — буржуазным, и СССР такие картины не покупал, мы их не знали. Так что «Экипаж» я задумал «втемную», шел на ощупь, пытаясь найти путь, как работать. Мне было интересно сделать фильм четырехжанровый, что тоже по тем временам было в новинку. Во-первых, драма героя Георгия Жженова, потом мелодрама летчика Ненарокова и его семьи, еще романтическая комедия у летчика-инженера в исполнении Леонида Филатова и… сказка. Никакой катастрофы у нас даже в замыслах не было! Идея была, что должно произойти что-то похожее на катастрофу, но на самом деле мы делали сказку. Вот, мол, в реальности у этих людей жизненные поражения, а в сказке они побеждают! И подобная метафора давала нам свободу говорить о неудачах. <...> Между тем позвали смотреть рабочий материал министра гражданской авиации СССР Бориса Павловича Бугаева. Он глядит на экран и не понимает, как так — аэродром у скалы! Спрашивает: «Что это?» Группа молчит, и все смотрят на меня. Я тоже молчу. Дальше больше — с неба полетел огненный поток. Бугаев опять недоумевает: «Что это?» Все молчат, ну и я молчу. Потом самолет стал взлетать…

Тогда Борис Павлович предположил: «Так это у вас это сказка, что ли?» И группа радостно хором в ответ: «Да, да, сказка!» С этого момента сказка была реабилитирована, но когда картина вышла на экраны, все равно вспомнили, что это подвиг советского человека, и никто не возражал», — делился режиссер.

Огромный вклад в развитие отечественного кино Митта внес и как преподаватель , его учениками стали многие звезды современной индустрии, включая автора «Легенды №17» Николая Куликова. Как рассказывал сам постановщик, преподавательской деятельностью он горел всегда — в отличие от многих коллег.

«Я работаю со студентами уже около 30 лет, — говорил Митта в конце 90-х. — Всегда преподавал на Высших режиссерских курсах, правда, «по остаточному принципу» — в свободное от работы время. Хотя лет восемь-десять провел там сознательно, целенаправленно — у меня была мастерская. С удивлением обнаружил, что мои лекции ребята помнят, отличают от других. Я принадлежу к небольшому числу кинематографистов, которые преподают с большой радостью, я выкладываюсь, как на фильме. И благодарные глаза ребят для меня — существенный допинг».

Личная жизнь Александра Митты

Митта более 60 лет прожил в браке с художницей Лилией Майоровой, которая родила ему единственного сына Евгения (он пошел по стопам родителей, став актером и художником). Ради режиссера она рассталась с мужем.

«Лиля моя ушла от мужа своего, журналиста «правдинского», у которого даже машина была собственная, что по тем временам означало многое. <...> Когда у меня не то что джинсов, вообще ничего не было. Ее муж ко мне пришел как-то, осмотрелся в моей коммуналке — а у него была отдельная квартира — и даже не стал скандалить. В коридор высунулись какие-то жалкие люди, зощенковские персонажи в майках-алкоголичках, и соперник его тоже выглядел не ахти, жалкий такой, бедный, без машины, в страшной грязной коммуналке…

Ну, он и ушел, ухмыльнувшись — типа сама вернется, невозможно ведь жить в таких условиях. И, как видите, ошибся», — рассказывал постановщик.

Любимой женщины Митты не стало в 2022 году. По слухам, смерть Лилии сильно подкосила здоровье кинематографиста.