Умер режиссер Александр Митта

Народный артист РФ кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни после продолжительной болезни.

«Мой дорогой папа ушел из жизни сегодня. Любим, скорбим», — написал его сын в соцсетях.

Причиной смерти режиссера, по данным SHOT, стал рак почки. 1 июля Митту госпитализировали в тяжелом состоянии. Он был без сознания. Врачи тогда диагностировали у пациента состоянии сопора — угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном. После этого кинорежиссер находился в хосписе.

Александр Митта (настоящая фамилия — Рабинович) родился в Москве 28 марта 1933 года. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Михаила Ромма. В начале карьеры в качестве актера снялся в фильмах Марлена Хуциева «Мне 20 лет» и «Июльский дождь».

Однако на всю страну он известен прежде всего как режиссер. Среди его фильмов — «Гори, гори, моя звезда», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Москва, любовь моя», «Сказка странствий», телесериал «Граница. Таежный роман» и лента «Звонят, откройте дверь», получившая «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале.

Самый известный фильм Митты — «Экипаж» (1979), первая советская картина-катастрофа. Она собрала миллионы зрителей, была продана в десятки стран и до сих пор считается образцом жанра. В 1991 году режиссер снял «Затерянный в Сибири», номинированный на «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.

В 2013 году Александр Митта снял картину «Шагал — Малевич», в которой отразил период жизни Марка Шагала в Витебске. Это был последний фильм, в котором Митта выступил в качестве режиссера. Кадры из жизни Александра Митты — в галерее «Газеты.Ru».