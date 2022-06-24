Расцвет и упадок империй

Известный американский финансист, основатель крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио недавно опубликовал интересную книгу под названием «Меняющийся мировой порядок». В ней рассматриваются большие циклы развития экономик бывших империй и стран, претендующих на эту роль. Эти циклы охватывают период 250 лет. Данные большие циклы расцвета и заката империей включают в себя примерно десять циклов российского экономиста Кондратьева, так что определенная логика в этом исследовании присутствует. Далио отмечает общие черты в развитии Нидерландской империи, Британской империи, Соединенных Штатах Америки, которые он также причисляет к империям, а также Китайской Народной республики. Надо признать, делает он это с известным прагматизмом и несколько упрощенной логикой и схематизмом, свойственным зарубежным инвесторам. Рэй Далио упускает из своего анализа такие страны, как Римская империя, Российская империя, Французская империя и так далее, хотя и упоминает о них мельком.

По мнению Далио, страны, достигшие определенного уровня развития экономики, образования и технологии, а также же вооруженных, сил устанавливают некий новый мировой порядок с центром в виде самой империи, который в начале цикла характеризуется мирным сосуществованием населения империи и ее соседей, общим процветанием и ростом производительности труда. Приближаясь к середине цикла, экономика империи обычно сталкивается с такими явлениями, как финансовый пузырь, значительное неравноправие в распределении доходов, увеличение кредита. Это вызывает серьезные внутренние конфликты, недовольные требуют перераспределения национального богатства в пользу бедных, богатые же, наоборот, жертвуют деньги политикам, для того чтобы сохранить статус-кво.

Империя входит в состояние неустойчивости, любые внутренние или внешние конфликты могут вызвать серьезные потрясения, обострение отношений с соседями. «Финансовый пузырь» тем или иным способом преодолевается, недовольное большинство граждан получают некоторую часть национального богатства, а богатые – наоборот, дополнительный налог. Таким образом, система все еще сохраняет равновесие и даже может продолжить экономический рост. Хотя признаки заката уже налицо, правительство увеличивает кредитование своего населения, а также зарубежных стран, включает печатный станок, выпуская необеспеченные деньги и способствуя надуванию «финансового пузыря». Внутренние и внешние конфликты могут привести к революциям и войнам, которые также финансируются за счет эмиссии необеспеченных денег.

Рэй Далио не упоминает о весьма важном в данной ситуации законе денежного обращения Коперника – Грешема, согласно которому, в случае развития конфликтных ситуаций, войн, политических потрясений и экономических кризисов «худшие деньги вытесняют из обращения лучшие, если законом зафиксирован их обменный курс». Иными словами, из денежного обращения изымаются так называемые полноценные, то есть металлические деньги. Это прежде всего золотые и серебряные монеты. Разумеется, мы говорим о биметаллическом золотомонетном стандарте, который был принят в Европе в средневековье и существовал в том или виде до 1971 года, когда США нарушили Бреттон-Вудские соглашения и прекратили обмен бумажных долларов на золото.

Интересно отметить, что в ряде случаев население также прячет «под матрас» и медные монеты, которые имеют внутреннюю ценность, так как представляет собой некий кусок металла. В отличие от металлических денег, бумажные, или так называемые «фиатные», то есть неполноценные деньги, не имеют внутренней стоимости. Их стоимость напечатана на банкноте, и они исполняют свою функцию денег ровно до тех пор, пока люди верят в то, что на эти куски резаной бумаги они могут купить какие-то блага или обменять их на полноценные деньги – золото или серебро.

Но «фиатные» деньги на данном этапе развития цивилизации необходимы. Более того, они сыграли весьма положительную роль на этапе перехода от металлических денежных систем к смешанным, т.е. основанным не только на золоте, которого всегда не хватало и добывать которое весьма сложно и дорого, но также и на бумажных деньгах.

Лучшим примером в истории наиболее успешного использования бумажных денег является пример Франции при Людовике XIV. Шотландский дворянин Джон Ло, бежавший во Францию из-за угрозы быть убитым на дуэли, был приближен к французскому королю. Он-то и дал ему совет организовать эмиссию бумажных денег, которые заменяли бы полноценные золотые и серебряные монеты. Эффект от применения «фиатных» денег в денежном хозяйстве Франции тех лет ошеломляющим. Если до этого экономика Франции находилась в упадке, торговля и ремесла практически не развивались, так как не было главного стимула – возможности продать свой товар за деньги, поскольку денег было мало. Поначалу вера населения в бумажные деньги и возможность обменять их на полноценные монеты из драгоценных металлов привела к тому, что появились стимулы больше производить товаров, активнее развивать торговлю в различных уголках Франции. Джон Ло предупреждал короля о том, что не стоит увлекаться печатанием бумажных денег в больших масштабах, так как население в какой-то момент поймет, что далеко не все и не всегда смогут обменять их на золото. Однако Людовику эта идея понравилась: хотя в оборот он выпускал бумажные деньги, но налоги принимал полноценный золотой и серебряной монетой. И вот наступил момент недоверия, точнее, невозможности обменять резаную бумагу на полноценные деньги – Францию поразил тяжелейший финансово-экономический кризис. Джон Ло также вошел в историю как один из первых известных основателей финансовой пирамиды – компании «Южных морей».

Однако вернемся к книге Рея Далио. Закат империи, как он утверждает, связан с ростом государственного и национального долга, реструктуризацией политических и институциональных систем, сменой лидера мирового экономического порядка. Национальная денежная единица угасающей империи уже перестает играть роль мировой резервной валюты, уступая эту роль валюте новой, возвышающейся империи.

Далио измеряет силу империй следующими восемью показателями: уровень развития системы образования, влияющей на изобретательность и развитие технологий, конкурентоспособность на мировых рынках, объем производства, доля в мировой торговле, военная мощь и мощь финансового центра империи на рынках капитала, устойчивость национальной денежной единицы. Все эти показатели наглядно демонстрируют, на какой стадии цикла находятся те или иные страны. Если обратиться к примеру нашей страны времен Петра I, уместно вспомнить, что он сам не гнушался учиться разным ремеслам в странах Европы и отправлял с этими целями детей дворян. Результатом стало стремительное развитие Российской империи, создание мощной армии и флота, укрепление национальной валюты и другие признаки империи по Далио.

Вернемся к систематизации империй. Обычно большой цикл начинается после крупного военного конфликта, установления новой ведущей державы в роли победителя. Так как никто не хочет бросать ему вызов, то устанавливается период мира и процветания. Люди хотят продлить этот период, развивая технологии и рынки капитала, а также расширяя кредитование для поддержания своего благоденствия. Это закладывает основу для «финансового пузыря» – роста стоимости финансовых активов выше справедливых значений. Растет доля страны в мировой торговле, но при этом растет и неравенство в доходах. Жители империи и других стран используют ее денежную единицу в качестве мировой резервной валюты и валюты оплаты международных контрактов.

Например, нидерландская революция и восстание 17 провинций за независимость от испанского владычества и против империи Габсбургов произошла в 1648 году. Власть перешла к сильному лидеру в лице Вильгельма Оранского. Он сумел сплотить население для развития образования, инноваций, перестройки государственных институтов власти, закрепления гульдена в качестве мировой резервной валюты. Именно в Нидерландах были придуманы величайшие изобретения того времени – часы с маятником, ветряные мельницы, но важнее всего – парусный флот, способный доставлять в Европу необходимые в то время пряности, слоновую кость, золото и другие колониальные товары. Заморские владения Нидерландов включали укрепленные фактории на побережье Южной Африки, населенные выходцами из метрополии – бурами, а также на побережье Северной и Южной Америк, Индонезию и т.д. В те времена не стоял вопрос об обширных колониальных захватах: вести войны с местным населением было дорого и незачем – достаточно организовать факторию с запасами продовольствия, пресной воды и товаров для колониальной торговли – стеклянными бусами, зеркальцами, ножами и топорами, за которые голландцы получали все, что им было нужно, включая золото. Всем этим занималась Голландская Ост-Индская компания, получившая неограниченные полномочия от королевского двора, включая право содержать войска, объявлять войны и перемирия в колониях. Ее деятельность финансировалась акционерами компании. Это была первая акционерная компания в Европе таких масштабов. Позже опыт Голландии переймут Франция и Англия, создавшие аналогичные колониальные компании.

Учитывая активное сальдо внешней торговли Нидерландов, гульден стал применяться в качестве резервной валюты и мировых денег. Не обошлось и без «финансового пузыря» – разбогатевшее население страны пыталось стать еще богаче и втянулось в финансовую пирамиду, вошедшую в историю как «тюльпаномания». Азартные голландцы покупали еще не созревшие луковицы редких сортов тюльпанов, стоимость которых превышала стоимость трехэтажного дома или крупного парусного корабля. При этом использовались инструменты срочного рынка – прообраз нынешних фьючерсов и опционов. Однако механизм торговли был еще не совершенен, и многие игроки разорились, хотя в Амстердаме в 1602 году появилась первая товарная биржа. Это стало одной из причин заката империи, но главной было появление конкурента в лице Великобритании.

Британская империя в XV веке также уделяла много внимания инновациям – парусные корабли были более совершенными, чем голландские, обходились дешевле за счет более дешевой рабочей силы. В текстильном ремесле произошел известный промышленный переворот – ручную прялку заменили ткацким станком, приводимым в движение сначала водяным, а затем и паровым двигателем. Рост производительности труда был колоссальным, и встал вопрос о снабжении суконной отрасли, уже организованной по принципу мануфактуры, сырьем – овечьей шерстью. Поскольку производство сукна было чрезвычайно выгодным для землевладельцев, они перестали выращивать пшеницу и стали разводить овец. Сукно Великобритания, как и Голландия, продавала практически всем странам Европы.

Так как территория Великобритании была относительно небольшой, то принимается указ об «огораживании»: у крестьян отбирали землю под пастбища, решая задачу не только увеличения сырьевой базы растущей текстильной отрасли, но и свободных рабочих рук – пролетариев, лишенных собственности. Однако это не решило задачу кардинально – значительного расширения сырьевой базы.

С этой целью Великобритания организует Британскую Ост-Индскую компанию и захватывает уже обширные территории в Азии, Африке и Америке. Так, в Индии англичане выяснили, что хлопок может быть отличным сырьем для выработки ткани, и захватили эту страну, разжигая противоречия между племенами и различными религиозными группами – мусульманами и индусами. В Африке Британия захватила почти половину континента от Каира до Кейптауна, реализуя план известного промышленника и колонизатора Сесила Родса, именем которого названа одна из британских колоний – Родезия (ныне это Замбия и Зимбабве). В Северной Америке они также захватили обширные территории, позже объявившими себя независимыми и провозгласившими создание Соединенных Штатов Америки. В Австралии и Новой Зеландии англичане нашли обширные луга, где разводили овец. Овцеводством занимались также на равнинах Южной Африки, где климат был не таким засушливым, как в Северной или Центральной Африке. В Судане и Египте британцы разводили хлопок, причем, очень высокого качества. Но не только шерсть и хлопок привозили английские парусники в метрополию. Вывозили также ценившиеся в Европе пряности, слоновую кость, золото, а для работы на хлопковых плантациях в Америке – рабов.

Все это привело к тому, что в Великобритании на базе уже довольно развитой текстильной промышленности и внешней торговле стали развиваться финансовые рынки, появилась первая в мире фондовая биржа (построенная, кстати, на деньги купца сэра Томаса Грешема для организованной торговли шерстью и ставшая фондовой в 1802 году), страховое дело, фрахт и факторинг, а также банковское дело. Лондонское Сити – уникальное место на земле, где на ограниченном месте сформировалась гигантская концентрация финансовых и юридических фирм. Торговый баланс страны сводился с огромным положительным сальдо – Великобритания снабжала товарами, прежде всего, тканями весь мир, включая собственные колонии. Британский фунт стал самой твердой и уважаемой валютой и поэтому – мировой резервной валютой.

Доминирование Британской империи продолжалось довольно долго – с XVII века до конца Второй мировой войны. Ослабленная войной одряхлевшая монархия потеряла былое могущество, она уже не была «владычицей морей», площадь колоний которой превосходила площадь метрополии почти в 170 раз. Упало и доверие к британскому фунту стерлингов – обмен на золото банк Англии не мог производить ввиду чрезмерной эмиссии, вследствие войны и послевоенной разрухи. Не могла метрополия также содержать свои колонии – после 1945 года начался процесс освобождения британских и также французских колоний. Национально – освободительное движение в колониях было уже достаточно сильным и влиятельным, в Организации Объединенных наций неоднократно ставился вопрос о предоставлении независимости колониальным странам. Помимо этого, Лондон и Париж, а также другие метрополии, поняли, что вместо того чтобы содержать армию и флот для удержания колоний в узде, проще и выгоднее было предоставить им независимость, сохранив при этом экономические, политические и культурные связи. Британия с этой целью создает Содружество наций (бывших колоний), главой которого формально является английская королева, а члены стран Содружества имеют право безвизового въезда в бывшую метрополию.

И тут приходит время расцвета Соединенных Штатов. Далио относит свою страны также к империям. Основания для этого, на мой взгляд, имеются. Во-первых, США еще с XIX века проводили т.н. «дипломатию канонерок». Ее суть была в том, что правительство США направляло военные корабли к берегам независимых государств Центральной и Южной Америки и предлагало под угрозой корабельных орудий подписать кабальные соглашения о военной помощи. В обмен на это корпорации США, получили право разрабатывать медные копи в Чили, золотые рудники в Бразилии, серебряные – в Мексике и т.д., а также прочие преференции. Для усиления своих позиций в мире США построили целую сеть военных баз по всему миру.

Во-вторых, США вели захватнические войны с соседней Мексикой, у которой почти половина территории отошла к США. В третьих, США обеспечивали экономические условия для внедрения своих корпораций в экономику бывших колоний, а потом и стран Восточной Европы.

Таким образом мы видим, как трансформировалась система имперского влияния от захватов соседних стран до захватов заморских владений, далее создавалась колониальная система, ну, а в XX веке – система экономического господства, основанная на могуществе транснациональных корпораций и банков при поддержке правительства США.

Помимо имперских амбиций США также провернули удачную аферу по укреплению доллара и превращения его в мировую резервную валюту. В 1944 году они созвали страны Европы для того чтобы предложить им отменить (по факту уже отживший) золотой стандарт и предложили стандарт золотодевизный. Иными словами, они обещали обменивать валюты стран Европы на доллары, а те, в свою очередь, на монетарное золото. Тем самым был создан искусственный спрос на американские доллары, как валюту-посредник для обмена на золото.

Нет смысла отрицать, что после второй мировой войны США обладали самым большим ВВП в мире и наращивали его быстрыми темпами. Каким образом? Вспомним Рэя Далио – кредит и печатание денег становятся инструментом для расцвета империи. Для этого экономисты обосновали безопасность вложений в долговые бумаги правительства США – казначейские обязательства, которые до сих пор считаются безрисковым активом наравне с золотом. Оценка любого инвестиционного проекта начинается с оценки того, насколько он более рискован, чем вложения в американские Treasures.

В истории США также имеется немало пузырей на финансовых рынках, самых развитых в мире. Стоить начать с пузыря 1929 года, ставшего причиной самого разрушительного экономического кризиса в истории страны. Половина из 25 тысяч американских банков разорилась. Их вкладчики, а также инвесторы в ценные бумаги, обанкротились. В стране прокатилась волна массовых самоубийств. Правительство организовывало общественные работы, где безработные американцы в качестве платы за труд получали тарелку супа. Причиной кризиса было повальной увлечение фондовой биржей, на которой особенно активно инвестировали коммерческие банки. Приток свежих денег вызывал бешеный рост стоимости фондовых активов, намного выше их реальной стоимости. Отмечу, что к докризисным уровням рынок вернулся через много лет – к середине 1950-х гг. Одной из антикризисных мер, принятых президентом Рузвельтом, был запрет обмена долларов на золото в 1933 году. К золотому стандарту США вернулись в 1944 году после Бреттон-Вудса. Но чрезмерная эмиссия привела к тому, что в воскресенье вечером 15 августа 1971 года президент Никсон объявил о невозможности обменивать зеленые бумажки на золото. А причиной этого стал тот факт, что президент Франции генерал де Голль собрал ходившие в Европе доллары в сумме 20 млрд долларов и попросил правительство США обменять их на золотые слитки, как было зафиксировано в Бреттон-Вудских соглашениях. Но в Форт-Ноксе золота было всего на 12 млрд.

Как справедливо отмечает Рэй Далио, США стали жить в долг, их траты превосходили доходы. Но Соединенные Штаты сумели убедить весь мир в том, что их долговые расписки – самое надежное вложение капитала и все страны стали инвестировать в них свои международные резервы. Очередной «финансовый пузырь» на рынке высокорисковой ипотеки США стал испытанием на прочность системы американских облигаций. Даже КНР, вложившая более 1 трлн долларов, потребовала от США гарантий, что эти средства будут возвращены. Разумеется, такие гарантии были предоставлены – ведь если вы погашаете свои долги, печатая ничем не обеспеченные бумажные («фиатные») деньги, то вы сможете наращивать свой долг до любой величины, пока сможете убедить инвесторов в том, что риска здесь нет. США не скрывают, что национальный долг достиг астрономической величины – 30 трлн долл.

Однако события после 24.02.2022 года, когда были заморожены российские валютные резервы по приказу Минфина США в размере 300 млрд долларов, вложенные в облигации даже не США, а ведущих европейских стран, показали всему миру, что безрисковые активы оказались очень рискованными.

Согласно теории Далио, пузыри, бесконтрольная эмиссия денег и жизнь в долг – признаки упадка империи. Можно вспомнить также и пузырь на рынке акций интернет-сектора в 2001 году – т.н. «доткомовский пузырь». Мультипликатор Р/Е (отношение цены акции к прибыли на акцию) зашкаливал, у компании Yahoo он составил 1405 – иными словами, инвестор должен был ждать почти полторы тысячи лет окупаемости своих вложений.

Америка живет от пузыря до пузыря, создавая предпосылки для них своей денежно-кредитной политикой. Как только надувается очередной пузырь на финансовом рынке, ФРС США тут же снижает процентные ставки до нуля, облегчая доступ к кредитным ресурсам для бизнеса. Расширяется эмиссия, деньги вкладываются в различные активы, неважно какие – акции, облигации, нефть, недвижимость и т.д. Любой «черный лебедь» может привести к схлопыванию пузыря, и тогда наступит кризис. Сейчас ФРС повышает ставки, причем весьма агрессивно, что может подорвать стабильность рынков, в том числе и рынка золота, которое стало снижаться в цене.

Если далее следовать логике Далио, вскоре должен произойти конфликт, который положит конец имперскому господству США. Что это будет – перерастание торговой войны с КНР в войну «горячую», особенно если Пекин решится присоединить Тайвань? Возможно. При этом Пекин также получит преимущество в технологическом плане, учитывая мировое лидерство тайваньской TSMC в производстве полупроводников, процессоров и прочих чипов. Помимо этого, в КНР лидер имеет пожизненные полномочия, коррупция карается смертной казнью, оппозиции практически нет. Иными словами, по Далио КНР имеет все предпосылки стать мировым лидером или новой империей.

Надо отметить, идея, что КНР вскоре станет мировым лидером не нова, такие взгляды появились еще в начале 2000-х, учитывая беспрецедентно долгий период роста ВВП страны темпами в 7-10% в год. «Китайское экономическое чудо» длится уже несколько десятков лет, и страна занимает второе место по объему ВВП после США. КНР активно проводит экономическую экспансию в соседние страны Индонезию, Малайзию, дальневосточные регионы России, а также в странах Африки еще в 1980-х гг. Отказ России от продажи ресурсов в долларах и евро, переход к расчетам в торговле с КНР в национальных валютах одновременно способствует снижению роли доллара как мировой резервной валюты и возвышению юаня в этом качестве.

Логика Рэя Далио схематична, но в целом неоспорима. Мы видим закат США как империи и начало возвышения КНР. Но какие последствия это будет иметь для нас?



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