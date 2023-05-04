Их Кэрри против нашей Юли

Редкая удача выпала российским телезрителям: с разницей в несколько дней вышли наш сериал «Всем по 50» и продолжение «Секса в большом городе». Новый сезон «И просто так…»: фильм про похождения неунывающей Кэрри Брэдшоу с подругами. Им, правда, уже под шестьдесят… Если бы эти проекты появились в разное время, вряд ли кому-то пришло в голову их сопоставить. Но когда смотришь один за одним сначала кино про неугомонных резиденток Ист-Сайда, а затем – о наших одиноких домохозяйках, очень хочется сравнить оба наших мира, которые прямо сейчас расходятся в разные стороны еще больше.

В этих сериалах мы видим две стороны одной проблемы, которую я бы тактично обозначила как необходимость занимать человека в условиях гиперактивного долголетия. Людям при прежних ресурсах организма дали новые социальные возможности: общаться, путешествовать, поддерживать привлекательность… Но остались они все в тех же телах. 60-летняя женщина сейчас и 5 тысяч лет назад имеет один и тот же гормональный фон, тургор кожи, состояние суставов, ассортимент хронических болезней. Только теперь таких женщин больше и они лучше выглядят.

Одно дело, что у нас все больший процент населения составляют маломобильные старики, которые требуют постоянного ухода. С этой проблемой вроде как мир учится потихоньку сживаться. А что делать с примерно миллиардом активных людей околопенсионного возраста, для которых делают красивую одежду, которых учат быть сексуальными, которым новая масс-культура буквально велит ни в чем не уступать молодежи, от езды на лыжах до амурных приключений? И, кажется, как будто все у этих людей есть: и хондропротекторы, чтобы быстро бегать, и венотоники, чтобы носить каблуки. Есть краски для волос, ретиноевый пилинг, блефаропластика. Но остальное старое. В смысле – устроено по-старому, как при древних греках. Мы от них в плане физиологии, вы не поверите, вообще ничем не отличаемся. И даже с первыми homo sapiens у нас почти никаких нет различий.

«Съесть-то он съест, да кто ему даст?» Быть активным, причем сексуально активным, до самой старости теперь есть все возможности. И мир с каждым годом подкидывает человеку все больше соблазнов до самой старости заботиться о собственной привлекательности. Жить молодо можно. Но откуда здоровье и время?

Американцы предложили свой вариант решения проблемы моложавых пенсионеров. Героиням нового сезона «Секса в большом городе» 57-58 лет, и персонажам, и актрисам. 20 лет на арене, в поисках приключений на свои, как шутило в лучшие свои годы «Русское радио», вторые «девяносто». Судя по тизеру, тетеньки в поиске любовников зашли на новый вираж, несмотря на столь деликатный возраст подруг, в их жизни по-прежнему кипят запредельные страсти. Миранде 57 лет, она ушла от Стива, с которым прожила больше 20 лет, потому что в браке нет огня. Уже тогда были вопросы, в этом сезоне их еще больше: Миранда состоит в страстных любовных отношениях с партнершей, которая в тизере зажимает ее в приступе страсти где-то в туалете...

Кэрри – 58. Ее муж умер от инфаркта на беговой дорожке, по которой бежал к своей привлекательности. Вдова 58 лет с оперированным коленом спустя несколько месяцев после похорон мужа уже отправилась на свидания, потому что так ей велели все вокруг: человек-де должен всегда хотеть любви и страсти. «Меня хотят – значит, я существую», – новая максима. Все это очень похоже не то на бессовестный заговор маркетологов, не то на апологетику повышения пенсионного возраста.

Из всех подружек самая нормальная – Шарлотта. В 58 лет она занята проблемами детей, заседает в школьном комитете, кормит мужа завтраком. Судя по всему, второй сезон подряд ее будут подавать в качестве смешной домашней курицы: вот ведь какая, вся в семье, в заботах, в выборе скатертей, забыла, что она женщина. Но как это забыла? Шарлотта следит за собой, красиво одета, привлекательна. Только что не бегает в поисках страсти по ночному Нью-Йорку. В пятьдесят-то восемь лет! А еще у нее тело хотя бы отдаленно соответствует возрасту, есть минимум пять кило жирка и пухловатые руки. Непорядок!

То ли дело Кэрри с Мирандой. Тощие, жилистые, ни жиринки. Кэрри на каблуках, с выпученными венами. Отсутствие толстой жировой прослойки – это ранняя менопауза и низкий эстроген, отчего лицо дрябнет раньше времени, так как кожа теряет эластичность. На лице ни жиринки – нечему заполнить морщины, закрыть круги под глазами. Это в кино они выглядят красавицами при весе 48-50 кг в почти 60 лет. А в жизни иначе, в жизни женщины этого возраста и такой комплекции смотрятся старше, если только они не профессиональные балерины, танцующие с пеленок. И не бегают они на каблуках. И в поисках, извините, случайного члена не носятся по мегаполису.

Мне кажется, очередные сезоны «Секса в большом городе» стали следствием растерянности сытого западного общества перед новой реальностью, в которой люди уже до 80 лет сохраняют мобильность, активность. С этим надо что-то делать, но пока никто не знает, что же именно. 58-летние феи ухожены, наряжены, на каблуках, у них вагон времени. Но на самом деле уже мучает варикоз, женщины утратили фертильность, у них элементарно во время секса не вырабатывается смазка, отчего выше риск микротравм и, соответственно, проникающих инфекций, даже выше риск поймать гепатит и ВИЧ. В реальности они на каблуках не могут бегать. И на самом деле единицы испытывают потребность в сексе, если они развиты в норме и у них гормоны в норме. А нам все чаще показывают исключения. Пройдет немного времени, и маркетологи придумают внушать, будто это и есть норма, будто в 60 лет надо бегать на каблуках по свиданиям в поисках секса, а кто не бегает, тот девиант...

Случится все именно так, потому что индустрии моды, красоты выгодно расширять рынок сбыта на предпенсионеров. Чем это все обернется, непонятно. Скорее всего, массовыми неврозами и новыми волнами разных болезней, от половых инфекций до выпадений влагалища.

Мне еще только 38, не знаю, где я буду бегать в шестьдесят. Но не хотелось бы обнаружить себя на 10-сантиметровых каблуках, несущейся по ночной Москве на очередное свидание и потом объясняющей взрослой дочери, что вчерашнее было «просто сексом». Откровенно скажу: для этого возраста у меня другие планы. Американский вариант старения с беготней по секс-свиданиям до гробовой доски не привлекает.

Наша версия истории про предпенсионеров «Всем по 50» мне ближе. Она реалистичнее. И к человеку подходит… с уважением, что ли.

Человек, особенно в таком возрасте, – это не потребитель омолаживающих товаров и услуг. Он состоявшаяся личность. Наш человек в 50 тоже готов к любви и способен в этом возрасте на секс. Подруги Юля и Валя устали быть одни. Но есть огромное отличие их от Кэрри с Мирандой: наши не ищут секса, а хотят внимания и человеческого тепла.

Наш сериал – это, конечно, не голливудский «Секс в большом городе», а так себе – средненькая комедия положений. Но и она ставит перед собой фундаментальный вопрос: что делать людям с естественно образовавшимся одиночеством, когда дети выросли, работа, если не случилось умопомрачительных вершин, не увлекает, секс и страсть в браке естественным путем угасли, но люди остаются активными и мобильными? Человечество с этим вопросом раньше не сталкивалось, потому что социальная группа 50+ никогда прежде в истории не была многочисленной. Не приходилось и задумываться. Люди наши пока даже не знают, чего ждать в XXI веке от жизни в таком возрасте. Предыдущий паттерн поведения старшего поколения – носки и внуки – устарел, потому что он складывался, когда долголетие уже было достигнуто, но старости еще сопутствовала дряхлость, а в случае с нашей страной – вдобавок и бедность. Теперь старость вновь отодвинулась и жители мегаполисов, как правило, до самого последнего дня не дряхлеют. Бегают живчиками до 85, а потом сразу на кладбище. Чем занимать себя в эти 50-85? Мне кажется, наш фильм дает куда более достойный ответ, чем американский.

Посмотрите на Марию Порошину: ее героиня Юлия в пятьдесят привлекательна, не тощая, а нормальных человеческих форм. У нее есть жирок, поэтому она более моложава, чем Кэрри в том же возрасте. Юлия живет реальной жизнью: дети, внук, его кружки, тренировки. У нее есть дача, и она туда ездит. У Юлии есть хозяйственная сумка! Она носит обувь на плоской подошве или с небольшим каблучком – бережет суставы, не провоцирует варикоз. Гиперответственная, тянет на себе семью сына, страдает после развода, но не видит повода кидаться в омут случайных связей: у нее же внук!

Ее подруга Валентина – дама более авантюрная: пять браков, живет для себя, детей не было. Хочет при этом всего лишь счастья! Одевается ярко, но не вызывающе, выглядит на свой возраст, не молодится. Всегда готова посидеть с чужим внуком. Случайное знакомство с мужчиной на концерте оборачивается ночным свиданием, она рассказывает, конечно, подруге, что всю ночь кувыркалась с кавалером-ровесником в постели. Может быть, и приврала. Потому что в следующей сцене мы видим, что ее друга на следующем свидании разбивает радикулит. Как женщина бывалая, Валя умело делает новому любовнику укол. Как женщина зрелая и ищущая прежде всего любви, она остается со своим другом, разбитым в приступе поясничной боли.

Это правдоподобно и соответственно возрасту. Это нормально. Такая жизнь для женщины после 50, черт побери, нормальна: никаких каблуков, легкий лишний вес, дача, внуки. Романы хоть каждый день, но гормоны в норме, поэтому просто секс женщина уже не ищет. Эээ, какой секс, если к этому возрасту значительная часть женщин переносит операции по поводу рака груди или шейки матки?

Мужчины в нашем сериале тоже выглядят нормально. Сегодня бы сказали – нормотипично. В 50 с лишним у них мешки под глазами, они слегка полноваты, лысоваты, седоваты. Ни один не несется на беговой дорожке навстречу своей гибели. Большинство ищут любви среди ровесниц, чтобы было о чем помолчать, или не ищут ничего. Только Арсений, бывший муж Юлии, ушел от нее к молодой жене и теперь сидит на диетах, занимается спортом, но зритель видит, что все это – блажь недалекой молодухи, а сам-то он мужик нормальный и знает, что в его возрасте бывает брюшко. Да он вообще устал от молодой жены, честно признается, что возраст не тот, ему бы на даче курицы жареной поесть в его почти 60 и на диване полежать.

Это все по-человечески. В смысле, соответствует нашему биологическому виду. Ну и что, что нас теперь до 80 ноги лихо носят? Внутри все то же. Если человек и будет когда-нибудь до 80 крутить сальто, летать в космос, бегать на каблуках и сохранять фертильность, то вряд ли при нашей жизни: сегодня столь радикального рывка в медицине не наблюдается. А пока ученые и врачи не готовы обеспечить наши организмы таким запасом прочности, чтобы мы до самой смерти бегали по секс-свиданиям, вариант с дачей и хозяйственной сумкой после 50 предпочтительней.

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