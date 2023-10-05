Как учить детей финансовой грамотности

В новом учебном году в российских школах изменился образовательный процесс – для учеников 10-11 классов стало обязательным изучение финансовой грамотности. Отдельные элементы курса вошли в такие предметы, как алгебра, начало математического анализа, информатика и обществознание.

Годом ранее основы финансовой грамотности были встроены в образовательные программы для учащихся с первого по девятый классы. Они изучаются в рамках окружающего мира, географии и того же естествознания. Получается, что на школу и учителей официально была возложена ответственность за воспитание финансово грамотного населения. Но это вовсе не означает, что семья и родители не должны принимать участия в этом процессе.

До недавних пор системные знания о финансовых рынках, семейном бюджете, процессах накопления и трат человек получал в основном самостоятельно, методом проб и ошибок, либо в рамках специализированных вузовских курсов. Однако финансовая грамотность — это залог благополучия в будущем. Чем раньше ребенок начнет разбираться в том, что такое деньги, какие есть инструменты, что такое кредиты и ипотеки, какие бывают источники доходов, тем успешнее он в этом плане будет.

Как показал недавний опрос, лишь 47% взрослых жителей российских городов считают себя финансово грамотными, а 39% вообще хотели бы повысить свой уровень знаний в данной сфере. Две трети россиян не разбираются в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах, не умеют читать финансовые документы, 58% не смогут опознать мошенника и грамотно распорядиться бюджетом, а почти половина не способны накопить крупную сумму. У детей есть шанс превзойти в этом своих родителей.

Что такое деньги, ребенок начинает понимать уже с 3-4 лет. И именно с этого возраста нужно говорить с ним на эту тему — рассказывать, откуда берутся деньги в семье, кто и как их зарабатывает, какие бывает источники пассивного дохода, на что все это тратится или куда инвестируется.

Постепенно можно доверять малышу выбор продуктов в магазине, но на строго определенную сумму. Так он научится укладываться в бюджет. Со временем ребенку можно будет доверить и планирование трат, например, на оплату услуг ЖКХ, покупку одежды, ремонт машины. Показывать на собственном примере, что можно не только расходовать, но и копить. Это то, о чем в школе еще совсем недавно не рассказывали, а тем более — не учили на практике.

К началу школы у ребенка уже появляются собственные деньги, тогда же можно оформить ему и детскую дебетовую карту. С нее удобно оплачивать небольшие расходы, школьные обеды, проезд в общественном транспорте и т. д.

Еще один инструмент — копилка. Это хорошо. Но тут главное — зародить в ребенке мысль о том, что вовсе не обязательно тратить все сразу. Можно откладывать, чтобы потом купить что-то большое и солидное. Ближе к средней школе уже можно рассказывать, как работают банки, как вообще устроена эта система.

Если есть смартфон, полезно установить банковское приложение. Как правило, в нем доступны функции открытия накопительного счета, можно попробовать разные варианты, скажем, перечисления остатков с покупок. Так наглядно будет понятно, что со временем небольшие суммы могут складываться в достаточно весомую, которой хватит даже на хорошую вещь.

Есть отличный метод конвертов. Когда юный финансист открывает сразу несколько таких копилок — в одной у него деньги на ежедневные расходы, в другой месячные траты, а в третьей — деньги на мечту. Если родители практикуют периодическое пополнение карты, ребенок сам должен решить, что ему важнее.

А уж старшая школа — период, когда дети могут зарабатывать сами, открывать собственные карты и попробовать себя на инвестиционном рынке. Самостоятельный заработок научит уважительному отношению к деньгам.

Хорошим практическим навыкам обращения с деньгами можно научиться в игре. Классическая «Монополия» способна не только занять семейные вечера, но и заложить в голову азы финансовой грамотности. Если помните, там нужно считать средства, покупать активы, инвестировать в их развитие, чтобы затем получить еще больше.

Есть российская альтернатива игры — «Путь к успеху». Игроки получают образование, а затем начинают работать и зарабатывать, чтобы оплачивать предметы быта и коммунальные услуги. Еще варианты: «Миллионер», «Денежный поток», «Экономикус» и т.д.

Говорить о деньгах с детьми можно и нужно. Мир финансов может оказаться очень интересным и увлекательным даже для родителей. Важно, чтобы погружение в него было постепенным, но при этом постоянным. Чтобы школьные уроки дополнялись личным примером близких и опытом, полученным в семье. Только тогда получится воспитать грамотного и успешного человека.