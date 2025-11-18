Ты еще не умер? Тогда работай!

В Госдуме предложили официально разрешить россиянам работать во время болезни. Уже и законопроект отправили на рассмотрение. И все, конечно, по просьбам трудящихся. Очень уж граждане страдают без работы. Неужели правда? Неужели мы такие трудоголики?

Вообще — да. Трудоголики. Вот только не по любви — поневоле. Многие действительно сегодня продолжают работать и во время легкой простуды, и после тяжелых операций. Уже в больницах люди подключаются к онлайн-планеркам, из роддомов ведут важные переговоры.

Кто-то вообще не оформляет больничные. Ну то есть как кто-то? Почти половина — 48%, по информации hh.ru. Болеет народ на ногах, не отходя от станка (и других заражает). При официальном оформлении нетрудоспособности тоже все интересно. По данным компании Get experts, 71% уходящих на больничный работников продолжают решать рабочие задачи, причем 6% — в полном объеме, а 23% — выполняют только срочные дела. Остальные, видимо, как уж получается.

При этом только 42 из 71% работающих во время болезни делают это по собственному желанию. Что скрывается за этим желанием, понять нетрудно — чаще всего люди просто не хотят терять в деньгах. Реже сотрудники избавляют себя таким образом от завала после больничного. Случается, что просто некому передать личный проект, а он ну очень важный — полгода человек его вел, вот вышел на финишную прямую и слег. Тут умрешь, но закончишь дело. Особенно когда оплата сдельная. И совсем уж в редких случаях речь идет о настоящих стахановцах. Такие говорят, что работа отвлекает их боли и скуки.

Но любопытно другое. Чем руководствуются оставшиеся 29 из 71%? Если они работают на больничном не по своему выбору, то что за сатрапы заставили их вкалывать с температурой и соплями? Рабство ж вроде как отменили.

Руководители, конечно, в опросах ни в чем нехорошем сознаваться не спешат. То есть 75% подтверждают, что очень им нравится реальность, в которой работники не болеют, а если уж не убереглись, то продолжают трудиться на благо компании. Но они ж не изверги какие, они только предлагают поработать (45%) или же горячо поддерживают подчиненных, которые сами выходят с инициативой (29%). Впрочем, 3% признаются, что именно требуют активности сотрудников на больничном.

Но есть еще старые добрые манипуляции. Когда начальство вроде не требует жестко и не просит задушевно, а жирно так намекает, что болеющие работники — плохие работники. 31% работодателей подтверждают, что становятся менее лояльными к часто болеющим (более трех раз за год) сотрудникам, 20% проводят разъяснительные беседы, а 9% вообще рассматривают возможность увольнения не отличающихся крепким здоровьем работников.

В общем, не расслабишься. И все давно это поняли. И приняли. Смирились с грустной реальностью, в которой пахать приходится несмотря ни на что. И хотелось бы, в общем, только одного. Чтобы хуже не становилось. Чтобы не появлялось новых возможностей для злоупотреблений со стороны работодателя. А в новой инициативе депутатов риски такие, знаете ли, очень даже просматриваются.

Естественно, нам, неразумным, объясняют, что нас же и хотят защитить. Говорят, если вы все равно работаете, невзирая ни на грипп, ни на пневмонию, и даже переломы всех рабочих конечностей вам не помеха, то пусть вам хотя бы платят нормально, по обычному прайсу. Обещают нам поправки в Трудовой кодекс. Хотят ввести в него понятие «временный адаптивный режим работы» и прописать под него гарантии. Спасибо, конечно. Но вот ведь какое дело. Совсем скромные выплаты по больничным — это, понятно, грустно, но это проблема в основном молодых специалистов.

Уже отработавшим более полугода положены выплаты в 60% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет — 80%, от 8 лет — 100%. При этом непрерывность стажа при расчете больничных больше не учитывается. Когда люди реально несут прямо вот серьезные материальные потери при болезни и почему? В двух случаях. Когда они только-то начали работать или когда зарплата им начисляется ну немного по серым схемам. Второе — это ведь уже отдельная проблема, правда? Безусловно, ее надо решать. Но, наверное, какими-то другими методами?

В общем, работники со стажем и работающие полностью в белую мало что приобретут с поправками. А вот потерять могут.

Хоть депутаты и подчеркивают, что переход сотрудника на «адаптивный режим» может быть только добровольным, но мы же знаем, как это бывает. Если это будет выгодно работодателю (а ему будет), то он будет навязывать эту норму всем и каждому. Многие и так давно в отношении подчиненных практикуют принцип «можешь — значит должен», а тут прямо сам бог велел.

Впрочем, способ избежать злоупотреблений есть. Если уж кому хочется подкрутить Трудовой кодекс (вообще было бы неплохо по этому поводу провести опрос граждан), то стоит рассматривать не просто сохранение среднего заработка при работе на больничном, но его удвоение. Предусмотрены ведь у нас повышающие коэффициенты при расчете вознаграждения за сверхурочную работу, за выходы в праздничные дни. А тут человек работает вообще на пределе возможностей, превозмогая, так сказать. Конечно, ему надо платить больше. Или не выдумывать ничего, а отправлять сотрудника лечиться.

А то ведь может статься, что результат труда больного работника не будет стоить никакой двойной оплаты. Ведь геройство может оказаться совсем не геройством, а, например, браком. Запросто! Ведь болезнь — это порой не только непредвиденные обстоятельства, но и закономерный итог. Бывает, что организм уже просто кричит человеку, чтобы тот остановился, отдохнул наконец. Работодателю, само собой, тоже важно помнить, что с работниками лучше обращаться бережно. Для процветания его же дела. И если это знание активируется только с помощью калькулятора, то что ж.

В общем, труд — это, конечно, важно. Он сделал из обезьяны человека и все такое. Но не стоит теперь превращать человека в лошадь. Эволюция нам этого не простит. Не болейте!



Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.