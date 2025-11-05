Есть ли предел ценам на рынке аренды жилья?

Настоящее безумие творится на рынке аренды. По газетам и соцсетям разлетелось объявление. За каких-то 77 тыс. рублей на юго-западе Москвы сдается «уютная» квартира... после пожара. И ведь сдадут! Хотя в ней и нельзя жить. Потому что варианты, где жить все же можно, сдаются в два, в три раза дороже. Есть и в пять. И даже в семь.

Вот последние новости. За последний год стоимость аренды в стране выросла примерно на треть, за последние пять лет — на 84%. В столице средняя стоимость аренды превысила 115 тыс. рублей. Средняя. Но надо понимать: почти 40% рынка занимают студии и однокомнатные квартиры. Их сдают в среднем за 75-90 тыс. А если жилье нужно семье? За двухкомнатные и трехкомнатные придется выложить 140-220 тыс. И это не предел. Есть и за полмиллиона варианты. Думаете, это какая-то дикая экзотика? Думаете, это тяжелый люкс и его доля не превышает половины процента? А вот нет. Да — хорошие квартиры, да — центр, но все же квартиры, 100-150 квадратов, не дворцы. И предложения стоимостью выше 300 тыс. занимают более 10% московского рынка.

Это какая-то параллельная реальность. В нее сложно поверить. Мне вот, признаться, тоже казалось, что москвичи сгущают краски. Зашла на популярный сайт поиска недвижимости глянуть, что дают. И что вижу? Да кучу неплохих вариантов за 100-150 тыс. С хорошим ремонтом, метражом 80-100 квадратов. Потом, правда, пригляделась — а это мой Питер. Настройки поиска просто не сработали. Да, не сразу мне удалось вернуть брови в исходное место.

Проморгалась, решила посмотреть, а что в Петергофе. Я тут живу и плачу ипотеку за трехкомнатную квартиру. А если бы не платила? Если бы пришлось снимать? Ну что сказать, друзья? Все грустно. Отдавала бы я сейчас в два раза больше, чем сейчас отдаю банку. И, да, педагоги за ставку в Петербурге столько не зарабатывают. Нет, можно найти дешевле. Но дальше. Уже за Петергофом, в Ленобласти. Но не сильно, однако, дешевле. Даже если совсем далеко. Я ведь и в родной Перми посмотрела цены. И тоже весьма озадачилась.

Знаете, я в последние пару лет много слышала печальных историй. Снимали себе люди, снимали много лет, отдавали, в общем, небольшие деньги, а потом у хозяев изменились обстоятельства: или дети выросли, или развод — они просят освободить площадь. И вот знакомые начинают смотреть объявления и не верят глазам — все дороже раза в два. Понимаете, они даже не могут порадоваться, что хозяева прежнего жилья им сильно не повышали плату каждый год — вот реально только в пределах официальной инфляции, святые люди практически. Не получается уже радоваться. Все заглушает боль от новых цен. А бывает еще драматичнее.

Люди думали, что переплачивали, снимали не по средствам, но, когда пришлось искать другое жилье, выяснилось, что бедолаги теперь, в принципе, ничего не могут себе позволить.

Почему все так? Из-за чего разогнались цены? Откуда они вообще берутся? Должна же быть какая-то корреляция с зарплатами, человеческими возможностями, здравым смыслом?

Здравый смысл работает, когда есть альтернатива. А если нет? Каждый собственник может сказать: не хотите — не снимайте, берите ипотеку. А ипотечные платежи по нынешним ставкам еще страшнее. 210 тыс. рублей надо платить за однушку в Москве в течение 15 лет. В Петербурге — 165 тыс. В Казани — 128. За однушку!

Можно, конечно, попробовать пристыдить арендодателя. Он, поди, свою квартиру не по нынешним ставкам брал, а процентов под 8-10, а то и под 6.

Что ж, он теперь, как таксист в грозу, цены ломит, совсем не жалеет соотечественников? Но он ведь только плечами пожмет: не нравится — ищите дешевле. Можно вот после пожара квартиру снять. Или в новостройке без отделки — и такие сдают. Никто не запрещает квартирантам самим сделать ремонт в чужом жилье. Если не спешить, можно на год растянуть удовольствие, тратя дополнительно по 150 тыс. в месяц. Через год хозяин скажет спасибо и поднимет плату в два раза или попросит на выход. Опять не нравится? Можно снять квартиру от бабушки с коврами и хрусталем в югославской стенке. Выбор есть! Альтернативы, как водится, нет.

Но это ведь не всегда так. Бывают разные периоды. Есть время покупателей и арендаторов, а есть — собственников и продавцов. Еще недавно, лет пять назад, снять квартиру можно было недорого. Скромную, но чистую, с бюджетным, но современным ремонтом однушку мог позволить себе и вчерашний студент колледжа. И ему не надо было для этого ни с кем объединяться. А по ходу поисков он мог еще и повыбирать, покопаться, покапризничать. Но и это длилось недолго.

Я помню времена, когда квартиру можно было снять, только если вас двое. Поженились, отправились в самостоятельную жизнь и стали отдавать за квартиру с теми самыми коврами, к слову, 60-70% зарплаты мужа. Родить на съеме ребенка означало голодную смерть. На время декрета молодые семьи возвращались к родителям, и только когда ребенок шел в детский сад, а мама — на работу, можно было снова отделяться. Да, правда, мы так жили. В конце девяностых, начале нулевых.

Потом появилась доступная ипотека. Ну как доступная? Мы-то думали, что это все равно кошмар и обдиралово, оскорбление честных трудящихся, оскал капитализма и вот это вот все. Тем более, эта ипотека тоже, помнится, дала жару, взвинтив цены за метры до каких-то неприличных значений. Когда я искала себе квартиру, цены в объявлениях менялись каждый день. Как же я психовала! Проклинала все на свете. Конечно, в бюджет я в итоге не вписалась, платеж оказался выше приемлемого для меня тогда, но я все равно, зажмурившись и перекрестившись, влезла в эту авантюру. Прошло пять лет, и я понимаю: да прекрасное было время! А теперь что? Теперь ждать нового просветления.

Да, это все ужасно, конечно. И несправедливо. И хочется каких-то регулирующих механизмов. Не жестких, но чтобы какие-то пределы все-таки просматривались. А еще хочется какой-то поддержки. Не только странной семейной ипотеки, по условиям которой надо обязательно родить и успеть воспользоваться льготой до достижения ребенком семи лет, когда родители еще после декрета не очухались. Вот социальную аренду обещали. Отличная же идея! Давайте ее сюда! Ну и ставку бы ключевую подкрутить обратно. Ведь давно пора уже. Заждались уже все. По ипотеке проценты откатятся, и аренда войдет в берега. И еще какие-то варианты можно придумать. Чем сложнее и разнообразнее система, тем она устойчивее. А сейчас вообще непонятная ситуация. Очень.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.