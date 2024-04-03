Станут ли отцы в декрете новой нормой?

Социологи фиксируют печальные тенденции: в России становится все меньше мужчин, готовых променять работу на заботу о собственных детях. Можно представить реакцию читателя таких новостей. Точнее, читательниц. А они вообще существуют, такие герои? Серьезно? И на сколько же их стало меньше? На полпроцента? Но вот невероятные цифры: мужчин, согласных уйти в отпуск по уходу за детьми, в этом году насчитали 37%. А в 2022-м их было на 14% больше. Как-то не очень бьется с реальностью, правда?

А реальность такова, что отцов, отбывающих «декрет», в нашей стране не более 2%. Таковы данные Фонда соцстрахования. А те, о ком говорят социологи, это, так сказать, потенциальные усатые няни, бойцы невидимого фронта, те, которые «И я бы мог», «Призовут — пойду». Они как бы не против, но… Всегда есть какие-то обстоятельства.

Чаще всего такое положение объясняют тем, что мужчинам просто невыгодно прерывать трудовую деятельность, дескать, у них зарплаты сильно выше, чем у их жен. Но это, мягко говоря, не совсем так. Да, семей, в которых муж зарабатывает больше жены, почти две трети, но все же не 98%. При этом мужчины приносят домой не в разы, а в среднем только на 30% больше денег. Кроме того, в России, по разным данным, от 16 до 25% семей, в которых больше зарабатывает женщина. Казалось бы, уж в последних-то примерах сам бог велел оставлять возиться с младенцем мужчину. Но этого не происходит.

В общем, объяснение с чисто материалистических позиций не работает. Может, дело в психологии, в представлении о гендерных ролях? Между прочим, те же опросы показывают, что среди женщин сторонниц «отцовского декрета» меньше, чем среди самих мужчин: таковых только 32%. Остальные полагают, что к грудным детям мужчин надолго лучше не подпускать.

А почему так? Рационального объяснения тут нет. Скорее, дело в материнской тревожности.

А тревожность после родов — фактор биологический, практически чистая химия. Когда-то, когда наши предки еще бегали по лесам и были окружены хищниками, гораздо чаще выживало потомство осторожных, а вовсе не беспечных матерей. А еще рулит окситоцин. Вроде бы все хорошо, никому ничего не угрожает, а от младенца не оторваться, хочется его постоянно гладить, качать на руках, целовать во все места и практиковать прочий груминг. И хорошо, кстати. И мыши, и котята, и щенята, которых матери чаще вылизывали, становятся успешнее сородичей, а люди от них, знаете ли, не так уж и далеко ушли — им тоже важна забота и ласка.

Короче, молодой матерью неслабо так управляют гормоны. И сразу после родов они влияют на ее поведение и мышление гораздо в большей степени, чем на поведение и мышление отцов — поскольку еще беременность, а затем кормление грудью тут многое в организме подкрутили. И в этом смысле, кстати, женщина может перестать быть на время хорошим работником. Что абсолютно нормально. Когда твой ребенок страдает от колик или у него режутся зубы, как-то не до отчетов и переговоров. Больше того, не до переговоров даже тогда, когда с ребенком все хорошо, но свои коррективы вносит лактация. Сидишь, значит, такая важная и строгая на совещании и вдруг чувствуешь, что, если вот прямо сейчас не сцедить молоко, тебя просто разорвет.

Все вышесказанное, разумеется, не говорит о том, что отцы хуже справляются с уходом за детьми. Дело времени и сноровки.

Было бы желание, а там и гормонов нужных подвезут. Правда-правда. Исследования показывают, что у мужчин, променявших работу на подгузники и каши, со временем повышается уровень эстрогена, окситоцина, пролактина и глюкокортикоидов. Но тут весь смысл том, что это происходит со временем, а у матерей это базовая прошивка, и перехватить у нее, в этом ее состоянии, инициативу довольно непросто. Да, она может вздыхать и жаловаться, как ей тяжело тащить свое материнство, она может упрекать мужчину за отсутствие помощи (и справедливо, потому что помощь ей нужна в любом случае), но переложить большую часть ответственности на другого она сама может быть не готова. По крайней мере, в первые полгода или год-полтора.

Но вот дальше женщину обычно все же немного отпускает, через время она уже способна делегировать разные родительские обязанности. Более того, если делать она этого не будет, или если окажется, что положиться ей на самом деле не на кого, что муж ее привык к одной роли «я же работаю», вполне вероятен взрыв. Симптоматично, что множество разводов случается в период, когда женщина через три года после рождения ребенка выходит на работу.

Три года один на один с ребенком — это действительно много. Если не было помощи — женщина затаит обиду. Еще хуже, когда муж, привыкший за это время, что ребенок и быт — это вотчина женщины, не спешит пересматривать семейные роли. Женщина-то быстро вспоминает, что работать в офисе гораздо легче, чем управляться с детьми и хозяйством, а вот мужчине и сравнивать не с чем. Поэтому опыт полного погружения в родительство отцам, конечно, тоже необходим.

Есть даже мнение, что этот опыт нужно обеспечивать мужчинам принудительно. В 2022 году депутаты даже разрабатывали соответствующий законопроект.

Предлагалось в обязательном порядке отправлять мужчин в отпуск по уходу за детьми хотя бы на 1-2 месяца. Инициатива не прошла. Наверное, представителей Госдумы напугала именно обязательность. Меня тоже, если честно, смущает этот момент. Полезно ли для детей отдавать их на воспитание тем, кто упирается всеми способами, — очень большой вопрос. Но ведь у нас есть почти 40% потенциально согласных, готовых, «если призовут». Вот для них-то можно создать условия.

У нас сейчас действует норма, по которой оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком длится полтора года. Дальше можно остаться дома еще на 1,5 года, но без права получения пособия. И очень многие женщины пользуются такой возможностью, потому что ребенка невозможно устроить в ясли или он часто болеет. При этом большинство матерей в этот момент активно подрабатывают из дома. То есть нагрузка на них только увеличивается: на них и ребенок, и быт, и какие-то халтуры, призванные компенсировать отсутствие пособий. Так почему бы не сделать вторую половину отпуска тоже оплачиваемой, но, например, только для мужчин?

Да, этот вариант тоже не всем понравится. Конечно, может оказаться, что зарплата мужчины слишком высока, чтобы взять и отказаться от ее части в 60%, а зарплата женщины после перерыва, наоборот, слишком скромна. Но такие ситуации, скорее всего, окажутся не такими уж распространенными, в большинстве случаев доход матери все же сможет перекрыть недостающую часть дохода отца. Но главное не в этом. «Мужской декрет» увеличивает число возможных вариантов семейных сценариев, а это в любом случае благо. Когда выбор больше, то и оптимальный найти легче. А еще новая норма может снять лишнее напряжение с понятия материнства. А то действительно мамы наши что-то много на себя берут. Хотя часто, увы, вынужденно. В общем, пересмотреть немного родительские роли было бы не лишним. Стоит попробовать и посмотреть, что выйдет.

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