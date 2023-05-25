Треть зарплаты за учебу в ПТУ

В министерстве науки и высшего образования тут бодро отрапортовали, что в этом году в вузах выделили 627 тысяч бюджетных мест. Подчеркнули, что мест хватит большинству выпускников 11 классов, ведь их, выпускников, даже меньше – всего 620 тысяч. Это что же, мы вошли в эру бесплатного всеобщего высшего образования? Коммунизм наступил? А как же все эти гонки на выживание, при которых даже в бывшее ПТУ на автомеханика не поступить на бюджет, если средний балл ниже 4,5? Как же стоны о том, что сейчас никуда без денег, без репетиторов, курсов?

На самом деле в нашем образовании сложилась невероятно парадоксальная картина. При формальном декларировании все большей доступности образования и ухода от коммерциализации оно становится все более дорогим. Просто платят все чаще опосредованно. Репетиторам, за онлайн-курсы, интенсивы, смены в языковых лагерях, творческие мастер-классы и прочее общее развитие. Платят деньгами или временем. И даже те, кто изо всех сил стремится избежать трат в силу отсутствия каких бы то ни было ресурсов, так или иначе все равно сталкивается с необходимостью платить – внезапно обнаруживая себя в реальности, где круглого троечника не берутся учить бесплатно даже на повара или парикмахера. И эту ситуацию не изменить простым увеличением бюджетных мест в университетах. Хоть полтора миллиона выделят, не поможет. Ну, покричат снова о недоборе в технические вузы и успокоятся.

Что происходит? Государству не хватает специалистов. Особенно инженеров. А еще врачей. Спохватилось оно, впрочем, поздно. Можно, конечно, открыть двери в вузы как можно шире, но что толку, если в стране большинство подростков не способно освоить на достаточном для обучения в вузе уровне математику, физику, химию. Уж и пороги входа в вузы понижали. Но куда их дальше-то понижать? В некоторые вузы в прошлом году порог был 120-150 баллов по сумме трех экзаменов. И есть подозрения, что половина из этих слабых троечников уже благополучно отчислились, потому что учиться сложным наукам с такими знаниями – пытка. Это как пятиклассника заставить постигать теорию струн.

А ведь и 40-50 баллов за один экзамен – для многих достижение. Этого не видно из официальной статистики ЕГЭ, но об этом красноречиво говорит тот факт, что больше половины школьников в России предпочитают экзамены в 11 классе вообще не сдавать – они просто уходят после девятого. Сегодня доля таких подростков около 60%. В столицах меньше, в регионах больше. Во многих провинциальных школах в десятые классы порой идет в лучшем случае треть от первоначального набора. И в этом смысле новость о том, что большинство бюджетных мест в вузах из этих 627 тысяч, а конкретно 73%, распределены в регионах, выглядит каким-то особо изощренным издевательством. Эти места останутся незанятыми. Даже 50-балльников столько не наберется. А немногие выпускники с реальными знаниями и амбициями на них претендовать не будут, они при наличии средств у родителей предпочтут платные программы МГУ, ВШЭ, СПбГУ, ИТМО.

Но особенно интересна сегодня судьба тех 60%, что уходят из школы после девяти лет обучения. Казалось бы, уж те, кто сам отказывается от попыток поступить в университет, вроде как экономят на образовании. Но нет.

В системе колледжей (в которые превратились и бывшие техникумы, куда раньше так же, как и в вузы, поступали по результатам экзаменов, и бывшие ПТУ, куда брали всех без разбору) сегодня конкуренция, пожалуй, даже жестче, чем в сегменте высшего образования. Бесплатно здесь готовы учить только более-менее способных – хотя бы смекалистых твердых троечников. Двоечников и лоботрясов тоже готовы взять, но как бы на передержку и за отдельную плату. Двоечники и лоботрясы – товарищи проблемные, за взаимодействие с ними требуется компенсация.

О каких троечниках толкует автор, если в колледжах конкурс аттестатов и на бюджет часто проходят только ребята со средним баллом 4,2-4,5? А иногда и 4-7-4,9 не хватает. И о каких двоечниках речь, если официально с двойками из школы вообще никого не выпускают? Ну дорогие мои! Давайте говорить начистоту. Если какому-нибудь Пете, не выучившему к девятому классу таблицу умножения и сдавшему ОГЭ с третьей попытки, нарисовали тройки в аттестате, то, по сути, он ведь не перестал быть двоечником. А если родителям какой-нибудь Маши администрация школы в обмен на обещание не идти в 10 класс (а может, еще и новый проектор в класс) посулили красивый аттестат для агротехнического колледжа, то она ведь не стала на самом деле отличницей. Все как бы все понимают. А Маш и Петь много. Тьмы, и тьмы, и тьмы. И всем идут навстречу.

При этом Маше помогают все же с условием, что обязательные ОГЭ она сдаст хотя бы на удовлетворительные оценки. Семья у Маши вроде неплохая, переживает за дочку, вот до администрации школы дошла, не скандалит, значит, и на репетиторов найдут деньги, уж на два-то предмета точно. А Пете не то чтобы идут навстречу, а просто глаза бы его больше не видели. Его и его родителей, которые после того, как директор потребовал заменить разбитое Петей стекло, пошли в прокуратуру с заявлением о коррупции в образовании. Господи, да для них и покупка атласов на географию – тоже коррупция. Боже, да у Пети и тетрадок-то нет, а ручки он вечно у одноклассников стреляет. Счастье, что он хоть с третьей попытки смог списать ОГЭ по математике, пусть идет на все четыре стороны. Если для этого вместо двоек надо поставить тройки, то так и быть.

И вот получается, что и Машины и Петины родители вынуждены платить за образование после школы. Только первые «покупают» дочке бюджет, тратясь на репетиторов. А вторые наконец-то сталкиваются с грустной правдой жизни, что их оболтус никому бесплатно не нужен.

В этом году колледжи готовы принять около 812 тысяч студентов, однако на бюджет только 452 тысячи. 360 тысяч подростков будут учится платно. В среднем за 8-15 тысяч рублей в месяц. Это, может быть, небольшие деньги для столичных семей, в которых только траты на репетиторов составляют 20-40 тысяч во время подготовки школьника к поступлению в вуз. Но это существенные вложения для жителей провинции с зарплатой в 25-30 тысяч. Для тех самых семей, для которых чувствительна даже покупка атласа за 300 рублей. Треть дохода практически. Кто-нибудь может себе вообразить альтернативное прошлое, в котором за учебу сына или дочки в ПТУ родители отдавали треть зарплаты?

Парадокс в том, что нынче за образование вынуждены платить и бедняки. Можно даже сказать, и особенно бедняки. Причем бедняки без каких-либо амбиций. И платить за так себе образование. Или вовсе за передержку и корочки. И все это на фоне лозунгов о том, как все у нас в образовании хорошеет и дешевеет. Не то что, дескать, на каком-то абстрактном Западе, где либо родители начинают копить на университет еще до рождения ребенка, либо бывшие студенты выплачивают образовательные кредиты до 40 лет. Да, мы, как всегда, выбрали свой собственный, весьма оригинальный путь. Вот только куда он нас приведет, пока непонятно.

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