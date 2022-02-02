Велфер по-русски

Меня часто упрекают в излишнем сочувствии к левым идеям. Что ж, теперь рискую прослыть ультралибералом и циником, которому, известное дело, «всегда народ не тот». Но я все же напишу: наша социальная политика воистину парадоксальна. Она абсурдна, несправедлива и унизительна. Но по-настоящему горько не это – ужасно то, что народу эта политика, кажется, нравится. Он вполне с этой политикой соглашается и ради копеечного пособия сегодня готов отказаться от определенности завтра.

В чем же парадокс российской социальной политики? Она удивительным образом сочетает в себе поощрение иждивенчества и социал-дарвинизм. Как это возможно? Как шизофрения. И в этом смысле она даже может казаться очень логичной (как весьма рассудительными порой могут выглядеть психически больные). Разве может быть, например, несправедливой идея адресной помощи? Разве плохо поддерживать больных и бедных силами здоровых и обеспеченных? Разве это должно быть обидно для сильных и умных, всегда побеждающих в естественном отборе? Вроде бы нет. Вот только если приглядеться к происходящему, то все переворачивается с ног на голову. И адресная помощь из года в год уходит все по одному и тому же адресу (и проваливается там как в черную дыру), и несчастные не всегда в действительности так уж несчастны, и обеспеченные не всегда на самом деле так уж обеспечены, большинство просто пашут за троих.

Беда нашей социальной политики в том, что в XIX веке, когда даже папуасы если не знают, то хотя бы догадываются, что Земля круглая (ладно, шарообразная), а ее устойчивость определяется законами гравитации, она все еще стоит на трех китах. Первый кит – это ложный критерий нуждаемости, второй – это материальная конкретность, третий – это развращающая безвозмездность.

Критерий нуждаемости ложен, потому что исходит из того, что поддержка необходима только людям, чей официальный доход ниже прожиточного минимума. Во-первых, нельзя исходить из доходов, не учитывая расходы. Во-вторых, нельзя не учитывать то, каким имуществом располагает потенциальный получатель государственной помощи. Потому что тогда у нас получается, что поддержку в два прожиточных минимума (детские пособия плюс ГСП) получает неработающая мать-одиночка, живущая в бабушкиной трехкомнатной квартире, а семья с двумя детьми, где мама работает учителем, а папа педиатром в поликлинике, отдающая полторы зарплаты за ипотечную двушку, не получает от государства ничего, кроме идеи того самого социал-дарвинизма (Крутитесь? Вот и крутитесь дальше!). В-третьих, нужно как-то все-таки соотносить официальные доходы или их отсутствие с реальными тратами (проверить которые совсем не сложно). Потому что та же мать-одиночка в бабушкиной трехкомнатной квартире в действительности спокойно может сдавать без договора две комнаты девчонкам-студенткам, получая таким образом еще два МРОТа, не прилагая особых усилий. И вот у матери-одиночки почти 50 тысяч рублей в месяц на себя и ребенка, плюс куча свободного времени, а у семьи бюджетников, много и нервно работающих, после уплаты ипотечного взноса остается 30 тысяч на четверых. Такая вывернутая справедливость.

Возможность злоупотреблений заложена в том, что помощь в большей степени оказывается в виде конкретных денежных сумм. Да, у нас достаточно еще немонетизированных мер социальных поддержки, но по факту многие из них не работают. Получить льготные лекарства – тот еще квест, порой нужно объехать десяток аптек, чтоб найти нужный препарат (нет, онлайн-сервисы не всегда спасают, информация о наличии/отсутствии лекарств обновляется с задержкой). Продуктовые наборы запросто могут быть укомплектованы из просрочки. Ждать бесплатного обучения через службы занятости можно месяцами.

Конечно, деньгами проще и удобнее и давать, и брать. Непросто, правда, контролировать и отчитываться. Но так этого у нас и нет – по сути наша социальная поддержка безвозмездна. К получателям пособий не выдвигается совершенно никаких условий на будущее: ни требования найти работу в определенные сроки, ни требования выучиться новой профессии, ни даже требования хотя бы должным образом воспитывать своих детей, на которых выплачиваются пособия, – ничего.

Безвозмездность – это безусловно отрадно. При должном развитии общества и человеческого сознания. Но, увы, что-то не похоже, что наши люди доросли до оказываемого им «доверия» (на самом деле речь не о доверии, а о равнодушном откупе). Мне доводилось встречать получателей пособий, которые хвастались и даже гордились тем, как ловко они устроились за государственный счет. Кто-то получал копеечные выплаты, приговаривая: «С паршивой овцы хоть шерсти клок», а кто-то признавался, что настолько глубоко погрузился в тему, что пособий от государства получает на сумму большую, чем средняя зарплата в регионе.

Но никаких государственных денег нет. И уж власть-то это осознает прекрасно, потому и играет в эти игры с раздачей пособий – хорошо ведь быть благодетелем за чужой счет. «Деньги государства» – это налоги работающих людей. Кто же тогда «паршивая овца»? Паршивая овца – это я, что ли, женщина работающая в школе на полторы ставки и пишущая в несколько изданий, мать троих детей, не получающая ни одного из новых чудных детских пособий?

Нет, я не говорю, что поддерживать людей, оказавшихся в трудной ситуации, не надо. Я не говорю, что большинство получателей помощи – это какие-то бессовестные люди и паразиты. Мне прекрасно известно, к сожалению, что отличительной особенностью России является так называемая «работающая бедность» (поразительный в своей уродливости феномен). Но и злоупотреблений много. Уже много. Уже появилось множество фиктивных матерей-одиночек, в реальности сожительствующих с отцами своих детей. Уже появились фиктивно разводящиеся семьи – после того, как летом было введено новое пособие для одиноких и разведенных родителей, мне несколько мужчин написали, что они решили воспользоваться ситуацией. Так пойдет, у нас появятся получатели пособий в нескольких поколениях, как в США, где велфер в каком-нибудь Гарлеме сначала получает мать, потом дочь, потом внук – и никто не работает.

Злоупотребление социальным доверием может быть даже не умышленным, а растущим исключительно из невежества и глупости. Да чаще так и бывает. Но так ли уж это важно, когда это приводит к несправедливости?

А несправедливость в том, что пока одни получают сразу несколько пособий, другие пашут на двух-трех работах (за себя и того парня) и не получают вообще никаких социальных благ. Такими благами, общими на всех, как бы должны быть здравоохранение и образование. Но тут все совсем грустно. Много работающий человек не может позволить себе развлечение в виде охоты за талоном в государственную поликлинику и стояние с этим талоном, чудом выхваченным, в долгих очередях. У много работающего человека гораздо меньше возможностей помочь своим детям-школьникам, высаженным на дистант (хотя парадокс в том, что им почему-то все еще лучше удается контролировать учебу детей, чем безработным мамам). Для много работающего человека действует лишь закон джунглей.

Однажды один незадачливый получатель всевозможных субсидий, пособий и льгот заметил мне, что у работающих и зарабатывающих больше среднего тоже есть свои бонусы. И весьма крупные. Например, налоговые вычеты. Но что такое эти вычеты? Это просто возможность вернуть уплаченный в казну процент со своих заработков. И эта возможность ограничена по сумме. Например, при покупке недвижимости максимально можно вернуть 260 тысяч рублей, независимо от того, покупаешь ты студию за три миллиона или трехкомнатную квартиру за пятнадцать. Обычно люди возвращают эти деньги за один-два, самое большее три года, а потом еще 20-30 лет платят налоги, пополняя бюджет страны.

Малоимущая многодетная мама может получить те же 260 тысяч на пособиях за год, а потом она будет получать еще год, и еще, и еще. Потому что у нас отдельные выплаты на детей до 1,5 лет, отдельные — до 3 лет, отдельные до 7 лет, отдельные – на детей из неполных семей, еще есть разного рода компенсации. Непонятно, конечно, почему бы государству посредством соцслужб не помочь этой маме с официальным трудоустройством (какие-то варианты с неполным рабочим днем и в дистанционном режиме можно ведь подобрать) или с образованием, если именно его отсутствие мешает женщине зарабатывать хоть что-то. Непонятно, почему считается мелочностью и жлобством проверить, не зарабатывает ли несчастная маникюром на дому или уборкой коттеджей, и учесть факты этих нестабильных заработков при начислении пособия.

Нет, можно, конечно, и без всех этих заморочек. Можно вообще упразднить социальные службы и огромный связанный с ними бюрократический аппарат. Просто взять и ввести какое-то подобие безусловного дохода для всех. Нет? Слишком страшно и дорого? Тогда нужно вникать в разные ситуации, индивидуально с каждой разбираться, не отмахиваться от мелочей. Тогда нельзя забывать все же про общие социальные блага. Тогда надо создавать рабочие места, повышать производительность труда, повышать зарплаты. Нельзя допускать, чтобы социальная поддержка пестовала в людях инфантилизм и несамостоятельность. И самое главное – нельзя пренебрегать принципом справедливости.

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