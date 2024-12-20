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Банк России рассмотрит вопрос о ключевой ставке в пятницу

Банк России примет решение о ключевой ставке 20 декабря
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Andrey Mihaylov/Shutterstock/FOTODOM

Вопрос об уровне ключевой ставки рассмотрит совет директоров Банка России в пятницу, 20 декабря. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Аналитики расходятся во мнениях, какой станет ключевая ставка по итогам заседания. В частности, кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что ЦБ с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 23%, после чего потребительские кредиты подорожают до 27–48%, а ипотека — до 26% и более.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров в беседе с «Газетой.Ru» отмечал, что ЦБ может повысить ключевую ставку до 25% и выше только в случае каких-то шоков. По его мнению, Банк России будет действовать поступательно.

Опрошенные РБК аналитики сообщали, что на необходимость повышения ключевой ставки в декабре указывают три фактора: инфляция выбивается из прогнозного диапазона Банка России 8–8,5% по итогам текущего года, преодолев уровень 9%; у населения сохраняются повышенные ожидания относительно уровня инфляции; волатильность на валютном рынке повышена.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года выразил надежду, что решение Банка России по ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. По словам Путина, ставку не знает даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

25 октября Центробанк повышал ключевую ставку с 19 до 21%, что уже является рекордом за последние 22 года. С июня ЦБ поднял ставку на 500 базисных пунктов.

Ранее экс-глава ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки 20 декабря.

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