Россиян предупредили о подорожании кредитов после заседания ЦБ 20 декабря

ЦБ с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 23% на заседании 20 декабря, после чего потребительские кредиты подорожают до 27–48%, а ипотека — до 26% и более. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Основную вилку ставок по потребительским кредитам ожидаю в диапазоне 27–48%. Но возможны и предложения за 50% и более. Среди факторов, оказывающих влияние на этот процент: получение заработной платы в этом банке, сумма кредита, кредитная история, наличие страховок и др. Ставки по ипотеке вырастут до 26% и выше после решения ЦБ», — отметил Балынин.

Восемь опрошенных «Газетой.Ru» экономистов и аналитиков предсказали увеличение ключевой ставки с 21% до 23% 20 декабря. Экс-глава ЦБ Сергей Дубинин уверен, что Банк России повысит ключевую ставку до 22%. Что будет со ставками по вкладам и курсом рубля после решения — в материале «Газеты.Ru».

25 октября ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до 21%.

Ранее был назван невыгодный срок ипотеки.