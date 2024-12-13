Экс-глава ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки 20 декабря

ЦБ на заседании 20 декабря повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 22%. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экс-глава Банка России Сергей Дубинин.

«Я много раз говорил, что само по себе увеличение ключевой ставки не приносит немедленного результата в борьбе с инфляцией. Изменения возможны через полгода, но немедленно на какие-то изменения по инфляции, ее сокращения рассчитывать не приходится. В этих условиях, с моей точки зрения, можно не менять ключевую ставку. Ничего не изменится. А вот с точки зрения самого Банка России, мне кажется, все-таки необходимость повышения будет признана, и ставка будет увеличена на 1 п.п., то есть с 21% до 22%», — отметил Дубинин.

25 октября ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до 21%. Восемь опрошенных «Газетой.Ru» экономистов предсказали увеличение ключевой ставки с 21% до 23% 20 декабря, один из экспертов допустил более резкий шаг повышения — до 25%. Подробнее — читайте в материале на сайте «Газеты.Ru».

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» 4 декабря не исключила, что ЦБ поднимет ключевую ставку 20 декабря. Однако Набиуллина подчеркнула, что решение не предопределено. По словам главы ЦБ, появился проинфляционный фактор — валютный курс, рост цен остается высоким. Но, по оперативным данным, происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов, заключила Набиуллина.

Ранее депутат назвал средний уровень ключевой ставки в 2025 году.