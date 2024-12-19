Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин выразил надежду на взвешенное решение ЦБ по ключевой ставке

Путин предположил, что ставку ЦБ не знает даже глава ведомства Набиуллина

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что следующее решение Банка России по ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года.

«Надеюсь, что оно (решение ЦБ о ключевой ставке) будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня», — сказал президент.

По словам Путина, ставку не знает даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, так 20 декабря уровень обсуждают на совете директоров.

Во время пресс-конференции российский лидер подчеркивал, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами