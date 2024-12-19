Путин выразил надежду на взвешенное решение ЦБ по ключевой ставке

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что следующее решение Банка России по ключевой ставке будет взвешенным и будет отвечать требованиям сегодняшнего дня. Об этом Путин заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года.

«Надеюсь, что оно (решение ЦБ о ключевой ставке) будет взвешенным и будет отвечать реалиям сегодняшнего дня», — сказал президент.

По словам Путина, ставку не знает даже глава ЦБ Эльвира Набиуллина, так 20 декабря уровень обсуждают на совете директоров.

Во время пресс-конференции российский лидер подчеркивал, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше использовать инструменты, не связанные с ростом ключевой ставки.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин заявил, что на Украине «много наших ребят».