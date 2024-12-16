Эксперты допустили рекордное повышение ключевой ставки

Банк России на заседании 20 декабря может принять решение о повышении ключевой ставки до 25% годовых. Об этом пишет РБК со ссылкой на опрошенных экспертов.

23 из 30 респондентов допустили повышение ставки до 23%, на 200 базисных пунктов. Еще один ожидает повышения на 300 базисных пунктов, до 24%. Четверо экспертов не исключают повышения до 25%, пишет издание.

Двое участников опроса заявили, что ставка останется на прежнем уровне — 21%, что уже является рекордом за последние 22 года. С июня Центробанк РФ поднял ставку на 500 базисных пунктов.

Опрошенные аналитики сообщили, что на необходимость повышения ключевой ставки в декабре указывают три фактора: инфляция выбивается из прогнозного диапазона Банка России 8–8,5% по итогам текущего года, преодолев уровень 9%; у населения сохраняются повышенные ожидания относительно уровня инфляции; волатильность на валютном рынке повышена.

13 декабря кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что ЦБ с большой долей вероятности повысит ключевую ставку до 23%, после чего потребительские кредиты подорожают до 27–48%, а ипотека — до 26% и более.

Ранее экс-глава ЦБ спрогнозировал уровень ключевой ставки 20 декабря.