Банк в Венгрии перестал обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

Банк OTP в Венгрии перестал обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что после запроса на снятие наличных денег в банкомате выдается уведомление о том, что такие карты не принимаются банком.

OTP был единственным банком в Венгрии, который обслуживал в своих банкоматах карты UnionPay от Газпромбанка.

До этого банки в Таиланде вслед за Турцией и ОАЭ перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выданные российским банком Газпромбанк.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка.