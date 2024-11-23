Банки Турции перестали обслуживать карты Газпромбанка системы UnionPay

Банки Турции перестали обслуживать банковские карты UnionPay, выданные российским банком Газпромбанк. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспонденты агентства заметили, что при попытке снять деньги в банкомате выдается предупреждение либо о технической ошибке, либо о том, что карта не обслуживается данным банком. Также некоторые банкоматы показывают уведомление о том, что банк не дает санкции на операции с данной картой.

Подобное наблюдается в банкоматах государственных банков, а также частных финансовых структур Турции и банков с иностранным участием.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка.