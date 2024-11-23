Еще одна страна вслед за Турцией и ОАЭ перестала обслуживать выданные Газпромбанком карты UnionPay

Банки в Таиланде вслед за Турцией и ОАЭ перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выданные российским банком Газпромбанк. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что банкоматы кредитных организаций при попытке вывода средств возвращают карту UnionPay с уведомлением о некорректной операции.

Ранее в субботу банки в Турции и ОАЭ также приостановили обслуживание выпущенных Газпромбанком карт UnionPay.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка.