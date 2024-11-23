Банки еще одной европейской страны прекратили обслуживать карты UnionPay Газпромбанка

Немецкие банки прекратили обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные российским Газпромбанком. Об этом сообщает ТАСС.

При запросе снятия наличных денег в банкоматах Sparkasse на экране появляется уведомление о том, что «функция в настоящее время недоступна». Еще утром 22 ноября эту операцию можно было провести. Обслуживание прекратил и Deutsche Bank.

23 ноября банк OTP в Венгрии перестал обслуживать карты платежной системы UnionPay, выпущенные Газпромбанком.

Банки в Таиланде вслед за Турцией и ОАЭ перестали обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay, выданные российским банком Газпромбанк.

21 ноября США расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

Ранее в Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка.