Карты Газпромбанка UnionPay перестали работать в Казахстане

Ряд банков в столице Казахстана Астане перестал обслуживать карты UnionPay Газпромбанка. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в пятницу, 22 ноября, днем в двух банкоматах в центре города можно было снять наличные в валюте тенге с двух разных карт, однако к вечеру эти же аппараты выдали уведомление о том, что операция не может быть завершена. 23 ноября в банкоматах также невозможно снять наличные, устройство возвращает карту, сообщая о том, что она не обслуживается.

21 ноября Соединенные Штаты расширили санкционный список против РФ, включив в него ряд юрлиц, в том числе Газпромбанк. При этом гражданам США разрешили проводить финансовые операции, связанные с официальной деятельностью дипломатических и консульских представительств РФ за рубежом, в том случае, если операции включают участие Газпромбанка или его дочерних структур с долей участия более 50%.

После этого банки ряда стран, включая Турцию и ОАЭ, перестали обслуживать банковские карты UnionPay, выданные Газпромбанком.

Ранее в Кремле пообещали контрмеры на санкции США в отношении Газпромбанка.