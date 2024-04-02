В кабмине поручили ориентировать поставки топлива на внутренний рынок

Внутренний рынок должен стать приоритетным для поставок топлива со стороны российских нефтяных компаний. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на встрече с представителями компаний, передает «Интерфакс».

На встречу с Новаком прибыли также представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, РЖД и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Участники совещания провели переговоры, обсудив баланс спроса и предложения по автомобильному топливу, а также ценовую политику — касательно и оптовой, и розничной продажи.

В Минэнерго отметили, что в России запасы топлива остаются на стабильно высоком уровне. Представители нефтекомпаний указали, что РЖД улучшила ситуацию с вывозом топлива с НПЗ.

До этого стало известно, что правительство России не планирует вводить новый запрет на экспорт дизельного топлива.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что на данный момент ситуация на российском топливном рынке стабильная: как с ценами, так и с объемом предложения.

Ранее экономист спрогнозировала цены на российских заправках в апреле.