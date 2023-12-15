Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России

Карты национальной платежной системы «Мир» в третьем квартале 2023 года впервые заняли более половины карточного рынка России. Об этом пишет РБК со ссылкой на Центральный банк России (ЦБ РФ).

По данным за девять месяцев 2023 года, доля операций по картам «Мир» составляет 52,5% от общего объема операций в России, а доля выпущенных карт составляет 51,6%. К концу первого полугодия 2023 года эти показатели составляли соответственно 49,4% и 48,2%. Общее количество выпущенных карт «Мир» составляет 256 миллионов.

Согласно информации регулятора, российские банки выпустили в целом 424,9 миллиона карт для физических лиц за третий квартал текущего года. Объем операций по этим картам составил 44,3 миллиарда рублей, из которых 14,4 миллиарда рублей приходится на оплату товаров и услуг, 21 миллиард рублей — на денежные переводы, а оставшиеся 8,8 миллиарда рублей — на снятие наличных с карт.

Рост доли карт «Мир» начался после того, как в марте 2022 года международные платежные системы Visa и MasterCard покинули российский рынок, занимавший основную долю. Карты этих систем, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, но продолжили функционировать в России благодаря обработке операций через Национальную систему платежных карт (НСПК), оператора карт «Мир». Это привело к резкому росту спроса на карты «Мир» в марте прошлого года.

До марта 2022 года основную долю на рынке занимали карты международных платежных систем. В 2021 году доля карт «Мир» составляла 25,7% от общего объема карточных операций и 32,5% от числа выпущенных карт. Банк России в своей стратегии развития Национальной платежной системы, принятой в 2021 году до введения санкций, поставил цель увеличить долю карт «Мир» до 27-30% от общего объема операций к концу 2023 года. По прогнозам главы НСПК Владимира Комлева, доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций достигнет 70% к концу 2024 года, а карты Visa и MasterCard могут полностью выйти из оборота к 2025 году (об этом он рассказал в интервью Frank Media).

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