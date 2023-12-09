Эксперт по недвижимости посоветовал россиянам покупать квартиры на Бали

За десять месяцев квартиры на Бали заметно подорожали — на 17%. В ноябре 2022 года их стоимость в среднем составляла $183 тыс., а уже в сентябре 2023 года цена выросла до $215 тыс. и держится примерно на этом уровне. Иначе говоря, разница составила более 2,9 млн рублей по текущему курсу. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель и генеральный директор агентства недвижимости Homeapp Алексей Игошин.

По его словам, если есть свободные деньги, имеет смысл вложить их в недвижимость региона, в том числе для последующей сдачи в аренду или перепродажи.

«Есть еще специальные условия по рассрочке платежей, предоставляемые местными застройщиками. Эти условия позволяют человеку получить дополнительную прибыль. Валютная переоценка также оказывает влияние на доходность. При росте стоимости объекта и учете изменения валютного курса, инвестор может получить выгоду при конвертации обратно в рубли. В целом доходность может достигать 120%», — сказал Игошин.

Он уточнил, что при выборе недвижимости для инвестиций за рубежом важно учитывать потенциал роста цен, доходность, спрос на рынке и ликвидность актива. Популярным вариантом является посуточная аренда приобретенной квартиры, заключил эксперт.

Как выбрать квартиру для покупки за рубежом — в материале «Газеты.Ru».

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