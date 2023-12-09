Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт по недвижимости посоветовал россиянам покупать квартиры на Бали

Глава Homeapp Игошин: за 10 месяцев квартиры на Бали подорожали на 17%

close
100%
Кристина Богачева/«Газета.Ru»

За десять месяцев квартиры на Бали заметно подорожали — на 17%. В ноябре 2022 года их стоимость в среднем составляла $183 тыс., а уже в сентябре 2023 года цена выросла до $215 тыс. и держится примерно на этом уровне. Иначе говоря, разница составила более 2,9 млн рублей по текущему курсу. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель и генеральный директор агентства недвижимости Homeapp Алексей Игошин.

По его словам, если есть свободные деньги, имеет смысл вложить их в недвижимость региона, в том числе для последующей сдачи в аренду или перепродажи.

«Есть еще специальные условия по рассрочке платежей, предоставляемые местными застройщиками. Эти условия позволяют человеку получить дополнительную прибыль. Валютная переоценка также оказывает влияние на доходность. При росте стоимости объекта и учете изменения валютного курса, инвестор может получить выгоду при конвертации обратно в рубли. В целом доходность может достигать 120%», — сказал Игошин.

Он уточнил, что при выборе недвижимости для инвестиций за рубежом важно учитывать потенциал роста цен, доходность, спрос на рынке и ликвидность актива. Популярным вариантом является посуточная аренда приобретенной квартиры, заключил эксперт.

Как выбрать квартиру для покупки за рубежом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне заинтересовались покупкой жилья в Венгрии и на Кипре.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами