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ЦБ РФ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные

Центробанк продлил на год право банков не раскрывать чувствительную информацию

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российские банки до конца 2024 года могут не раскрывать часть информации, которая может быть «чувствительна» к санкциям. Об этом сообщается на сайте Банка России, который продлил соответствующую меру поддержки кредитных организаций.

Под «чувствительную» информацию попадают в том числе данные о структуре собственности банков, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитных организаций, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

15 ноября заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова заявила, что регулятор готов повышать ключевую ставку, пока не увидит стабильного замедления темпов инфляции и инфляционных ожиданий.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.

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