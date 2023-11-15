ЦБ РФ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные

Российские банки до конца 2024 года могут не раскрывать часть информации, которая может быть «чувствительна» к санкциям. Об этом сообщается на сайте Банка России, который продлил соответствующую меру поддержки кредитных организаций.

Под «чувствительную» информацию попадают в том числе данные о структуре собственности банков, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитных организаций, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

15 ноября заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова заявила, что регулятор готов повышать ключевую ставку, пока не увидит стабильного замедления темпов инфляции и инфляционных ожиданий.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%.